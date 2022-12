Wie der 1. FCN in der NS-Zeit mit "den Wölfen heulte"

Der Autor und Journalist, der sich schon Jahrzehnte mit den Themen Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Fußball befasst, kannte dieses Datum "30. April 1933" schon von einem zweiten Zufallsfund, den er in den 1990er-Jahren im New Yorker Leo Baeck Institute gemacht hatte: Dort lagern Dokumente des Juristen Franz Anton Salomon. Wie sich zeigte, ab 1930 jüdisches Club-Mitglied. "Weil dort nämlich der Brief, den der 1. FCN am 28. April 1933 an seine jüdischen Mitglieder geschickt hat und ihnen mitgeteilt hat, du bist jetzt nicht mehr länger Clubmitglied, wir werfen dich raus, dort noch erhalten war.“

Franz Anton Salomon und der Schock des Rauswurfs

Salomon war 1934 über Italien nach Belgien geflüchtet, wurde nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in französische Internierungslager gebracht, konnte fliehen, kam über Trinidad in die USA. Er studierte Jura, wurde ein führender Steuerrechtler. Er stirbt in den 1980ern. "Und was hat er aufgehoben bis zum Schluss? Dieses Schreiben vom FCN, in dem ihm mitgeteilt wird, dass er nicht mehr Clubmitglied sein kann“, so Siegler. Wie die Recherchen zeigen, war der Rauswurf aus dem Verein nicht nur für Salomon ein geradezu traumatisches Erlebnis.

142 jüdische Leben sollen ihre Geschichte zurückbekommen

Siegler fand unter den 12.000 Karteikarten 142 Mitglieder, die Ende April 1933 den Verein verlassen mussten. Er überprüfte ihre Daten im Melderegister des Stadtarchivs und sah seine Vermutung bestätigt: 96 Sportler und 46 Sportlerinnen mussten den 1. FCN damals verlassen, weil sie jüdischen Glaubens waren. Der Jüngste war der 6-jährige Helmuth Nattenheimer, der älteste Kommerzienrat Stefan Hirschmann, 59 Jahre alt. Er sehe es als seine Aufgabe diesen Menschen ein Gesicht, eine Geschichte zu geben und sie wieder zu integralen Bestandteilen des Vereins zu machen, so Siegler. So stehen die Biografien dieser 142 jüdischen Mitglieder farbig unterlegt im Zentrum des Buches.

Es waren Bankiers, Firmenbesitzer, Schüler, Studenten, Kaufleute, Ärzte, ganze Familien, die sich bewusst den erfolgreichen, bürgerlichen 1. FC Nürnberg als Verein ausgesucht hatten, um sich in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Die dort ihre Freizeit verbrachten und einen sozialen Mittelpunkt in der Tennisabteilung, der Leichtathletik, im Fußball oder Handball fanden und so an der deutschen Mehrheitsgesellschaft teilhaben wollten, so der Autor. Ihre Religionszugehörigkeit war für ihr Vereinsleben bis zum Rauswurf von keinerlei Bedeutung.

Der 1. FCN und sein Verhältnis zu den Nationalsozialisten

Dass sich der Club als Sportverein im April 1933, nur Wochen nach der Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler, ihrer so entledigte, traf sie hart. Der Club war damit laut Siegler neben dem 1. FC Kaiserlautern einer der ersten Fußballvereine, der seine jüdischen Mitglieder ausschloss, "im vorauseilenden Gehorsam", wie Siegler feststellt. Dabei habe sich der Verein den Nationalsozialisten insgesamt aber ambivalent gezeigt, so habe der Club noch internationale Spiele bestritten, als das bei den Nazis schon als verpönt galt.

Der historische Rahmen

Um die Biografien der 142 jüdischen Mitglieder in den historischen Kontext zu stellen, befasst sich das Buch auch in zwei Teilen detailliert mit den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der Zeit. Es beleuchtet die Situation der jüdischen Bevölkerung, die Entwicklung des Fußballs und des 1. FC Nürnberg als damaliger Rekordmeister – und welche wichtige Rolle jüdische Akteure in diesem Zusammenhang spielten. Es erläutert das Verhalten der Vereinsführung während und nach der NS-Herrschaft. Es stellt die spezielle Situation Nürnbergs als Stadt der Reichsparteitage und "Heimat" des antisemitischen Nazi-Hetzblattes "Der Stürmer" dar und welchen Einfluss dies auf den Verein hatte.