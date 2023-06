Wie das Wasser-Weltkulturerbe mehr Menschen nach Augsburg lockt

Pünktlich zum Ferienbeginn lockt das Sommerwetter wieder Touristenströme nach Augsburg. Bei diesem Temperaturen kommt jede Form der Abkühlung gerade recht und so wird das Wasser in der Stadt zu einem Anziehungspunkt – mit jeder Menge kulturellem Hintergrund. Denn seit 2019 hat Augsburg dafür den Titel des UNESCO-Weltkulturerbes.

Warum Wasser Augsburg mit der Welt verbindet

"Wasser schafft eine Verbindung in alle Teile der Welt, alle Menschen brauchen Wasser, die Natur braucht Wasser", sagt Alexandra Lotz, die seit Juni die neue Leiterin des Welterbebüros in Augsburg ist. Das Wassermanagement-System, für das die Stadt von der UNESCO den Titel verliehen bekommen hatte, mache Augsburg zu einer einzigartigen Kulturlandschaft, so die Welterbe-Expertin.

Die Aufgabe des Welterbebüros sieht sie darin, den Menschen näher bringen, was das Wasser für Augsburg bedeutet: "Es ist kein reines Geschichtsthema, wir nutzen das Wasser bis heute." Aus dieser Perspektive betrachtet, könnte Augsburg zur Pilotstadt für den Umgang mit Wasser werden, etwa wenn es um die Frage der nachhaltigen Bewirtschaftung geht oder darum, wie die Menschheit künftig mit der Ressource umgeht.

Welterbebüro-Leiterin Alexandra Lotz im Interview