Wie das Ost-Ampelmännchen nach Bayreuth kam

Wer in der Nähe des Bayreuther Justizpalastes unterwegs ist, der könnte auf eine in Bayern noch sehr seltene Ampel treffen. An der Ecke Ludwig-Thoma-Straße/Rathenaustraße leuchtet seit Kurzem nämlich ein Ost-Ampelmännchen den Fußgängern den Weg.

Verkehrstechniker greifen auf Ampel aus Leipzig zurück

Verantwortlich dafür ist die Firma B.A.S. Verkehrstechnik, die die Behelfsampel im Zuge einer Baustelleneinrichtung aufgestellt hat. Zwar hat die Firma eine Niederlassung im benachbarten Bindlach. Da dort aber offenbar gerade Ampel-Knappheit herrschte, wurde auf ein Exemplar aus dem Leipziger Hauptsitz der Firma zurückgegriffen, so der Leiter des Bayreuther Tiefbauamtes, Gisbert Röhle.

Kaum Unterschiede zwischen Ost- und West-Ampel

Dort habe sich ein Mitarbeiter bei der Auswahl des Gerätes offenbar vergriffen, so Röhle weiter. Immerhin unterscheiden sich die Ost- und West-Varianten bei ausgeschaltetem Signallicht kaum.

Drei Wochen soll das Ost-Ampelmännchen in Bayreuth leuchten

Für die nächsten drei Wochen werde das Ost-Ampelmännchen nun in Bayreuth weiter leuchten, heißt es. Solange dauere die Baustelle noch, bei der auch die vorhandenen Signalanlagen zwischen den Stadtteilen Birken und Frankengut auf Grüne Welle umgestellt werden sollen. Das Ost-Ampelmännchen sei schließlich auch für den Verkehr in Westdeutschland zugelassen.

Studie: Ost-Ampelmännchen soll sicherer sein

Seit dem Einigungsvertrag 1990 sind sie das. Studien der Jacobs University Bremen zufolge sind sie sogar sicherer, weil besser erkennbar. Der Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl in Schwaben hatte darum schon vor nunmehr acht Jahren alle Ampeln im Ort auf die Ost-Version umgestellt und damit bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.