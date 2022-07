Wie das Klima das Berggehen verändert

Ganz gleich, ob in Patagonien, Grönland, Pakistan oder in den Alpen: Wanderer und Bergsteiger spüren und sehen die Veränderung am Berg. Gletscher verschwinden, Karten älteren Datums stimmen nicht mehr, weil Felsblöcke abgegangen sind, nun fehlen und die Wegführung verändert haben.

Extrembergsteigerin Dörte Pietron ist Bergführerin und leitet seit 2011 den Frauen-Expeditionskader des Deutschen Alpenvereins (DAV). Jedem sei klar, dass Bergsteigen ein Sport ist, bei dem man viel reist, sagt sie. "Das ist schon mal potenziell für den CO2-Fußabdruck eher schlecht. Aber natürlich kann man versuchen, trotzdem möglichst klimaneutral anzureisen und dementsprechend auch seine Ziele auszuwählen." Vielleicht müsse man nicht jedes Jahr dreimal zum Sportklettern ins Ausland, sondern könne auch Ziele in der nahen Umgebung im Blick haben.

Expeditionen mit Boot und Zug statt Flugzeug

Für die Mitglieder des DAV-Expeditionskaders gehören Unternehmungen dazu, die nicht unbedingt vor der Haustüre liegen. Erstbegehungen in den Bergen Indiens, Pakistans oder Nepals sind regelmäßig Ziele für die Nachwuchsalpinisten. Doch: Dörte Pietron spürt eine Veränderung. "Die Teilnehmerinnen des aktuellen Frauen-Expeditionskaders sind sehr engagiert in Bezug auf Klimaschutz. Es war ihnen ein Anliegen, ein Expeditionsziel zu finden, das sich ohne Flugreise erreichen lässt." Kirgisistan stand auf dem Plan, da hätte man mit dem Zug hinfahren können. Doch der Zug muss durch Russland, das ist in der aktuellen Lage nicht möglich. "Aktuell überlegen wir Grönland, und da kann man eben auch mit dem Boot hinfahren."

Boot, Zug und, nur wenn es nicht anders geht, der Flieger. Ziel ist, möglichst klimaneutral zu reisen. Ein Trend, der bei Profi-Alpinisten seit einiger Zeit zu beobachten ist. Ob Caro North, Ines Papert, Stefan Glowacz oder die Huberbuam – sie alle versuchen, umweltbewusster zu reisen.

Bergführer müssen in der Ausbildung umdenken

Ein Umdenken hat begonnen. Auch in der Ausbildung zum Bergführen. Reiner Taglinger bildet seit 25 Jahren Nachwuchs aus. "Eiskurse, die wir vor 25 Jahren gemacht haben, sind heute an diesen Stellen gar nicht mehr möglich. Weil sich das Eis buchstäblich in Wasser aufgelöst hat. Die Veränderungen merkt man sehr deutlich. Und auch wir müssen in der Ausbildung der staatlich geprüften Bergführer mehr und mehr reagieren."

Veränderte Bedingungen im Hochgebirge sorgen dafür, dass viele anspruchsvolle Touren, die sich im Schnee, Eis und Mixed-Gelände abspielen, in den Sommermonaten mittlerweile nicht mehr möglich sind. Deshalb ändern Bergführer ihr Programm, verlegen Hochtouren in frühere Jahreszeiten.

CO2-Fußabdruck von Touren berechnen

Ein Umdenken ist auch bei der Alpinschule Globo Alpin in Südtirol da. Gründer Michi Andres ist Bergführer und seit 31 Jahren Reiseveranstalter. Sein schlechtes Gewissen hat ihn und seine Mitarbeiter angetrieben, etwas zu ändern. Sie haben überlegt, was sie selbst gerne wissen würden, bevor sie ein Produkt kaufen. Das war für sie der CO2-Fußabdruck. "Wenn ich irgendetwas kaufe, würde ich gerne den CO2-Fußabdruck von dem Produkt wissen. Also: Wenn ich drei Dosen Tomatensoße vor mir sehe, und den Fußabdruck wüsste, dann würde ich die Dose wählen, welche den geringsten hat. Und so sind wir auch bei unseren Reisen vorgegangen", erzählt Andres.

Seitdem errechnen sie zu jeder Tour, die sie im Angebot haben, den CO2-Fußabdruck. Die Kunden können sich dann selber aussuchen, ob sie Tourentage mit einem geringen oder einem höheren buchen. Eine Skitourenreise wie beispielsweise nach Japan oder Heliskiing, also Skifahren mit dem Helikopter, hat die Alpinschule ganz aus dem Programm gestrichen.

Das eigene Bergsteigen verändern, Ziele abwägen - das gehört mittlerweile bei den meisten Alpinisten dazu.