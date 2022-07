Wie das Heizkraftwerk Sandreuth mit der Gaskrise umgeht

Den Schlot des Heizkraftwerks Sandreuth kann man schon Weitem sehen. Rund 150 Meter ragt der Kamin in die Höhe und gilt als zweithöchstes Bauwerk von Nürnberg. Hier wird ein Viertel der Wärme erzeugt, die die Einwohner der Stadt brauchen. Dazu nutzt das Kraftwerk hauptsächlich Erdgas, durch dessen Verbrennung Strom und Fernwärme erzeugt wird. Doch dieser Rohstoff wird immer knapper – erst gestern hat der russische Energiekonzern Gazprom die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 halbiert.

Keine Angst vor Versorgungslücke

Dass irgendwann überhaupt kein Gas mehr in Sandreuth ankommt, das glaubt Maik Render, Vorstand für Markt und Vertrieb beim Nürnberger Energiekonzern N-Ergie, nicht. In einer sogenannten Gasmangellage seien Privatkunden besonders geschützt, genauso wie sensible Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser. Ein Großteil der Menschen, die vom Heizkraftwerk in Sandreuth beliefert werden, sind Privatkunden.

"Extremer" Anstieg der Preise

Das Gas bleibt also nicht weg, wird aber immer teurer. "Die Preise steigen extrem an den Märkten", sagt er. Diese Marktpreise müsse das Unternehmen aber aktuell zahlen und "das wird in der Fernwärme natürlich nicht spurlos an unseren Kunden vorbeigehen können".