Wie Danylo aus der Ukraine seinen ersten Schultag erlebt

Flugzeuge sind auf Danylos Büchertasche gedruckt, Hunde auf seine Schultüte. Er ist sichtbar aufgeregt an seinem ersten Schultag an der Grundschule in Aidhausen im Landkreis Haßberge. Danylo ist eines von etwa 130.000 Kindern in Bayern, die heute eingeschult worden sind. Das Besondere: Erst im Frühjahr ist Danylo aus seiner Heimat, der Ukraine, nach Unterfranken gekommen. Deutsch spricht er bislang kaum.

Ukrainische Grundschüler kommen in Regelklassen

Etwa 30.000 Schulkinder aus der Ukraine gibt es in Bayern. An Bayerns Grundschulen sollen sie den Regelunterricht besuchen. So sieht es eine Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz vor. An den weiterführenden Schulen soll es sogenannte "Brückenklassen" geben. Dort soll vor allem der Spracherwerb im Mittelpunkt stehen. 45 davon gibt es nach Angaben der Regierung von Unterfranken allein an den Mittelschulen des Regierungsbezirks. Ziel sei es, die Kinder und Jugendlichen möglichst schnell in die Regelklassen zu überführen.

Erstklässler spricht bislang kaum Deutsch

Danylos Mutter Alona Vozna sagt, dass sie vor dem Schulstart in einer für ihren Sohn fremden Sprache durchaus Respekt hat: "Ich weiß nicht, wie es wird, wenn alle um ihn herum nur Deutsch sprechen. Aber wenn ich mit ihm zuhause Deutsch lerne, nimmt er das schnell an." Seit April lebt sie mit ihrem Sohn in Humprechtshausen, ein paar Kilometer von der Schule entfernt. Die Familie von Lydia Werb hat sie bei sich aufgenommen. "Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auch sehr froh darüber, dass ich Danylo begleiten kann", sagt Lydia Werb. Zuversichtlich sei sie, dass er die fremde Sprache schnell lernt.

Mehr als 1.000 ukrainische Grundschüler in Unterfranken

In der Klasse von Danylo ist noch ein weiteres ukrainisches Kind eingeschult worden. Insgesamt befinden sich an den unterfränkischen Grundschulen von der ersten bis zur vierten Klasse nun 1.083 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. Die Regierung von Unterfranken teilt die Hoffnung des Freistaats, dass Spracherwerb und Integration dort am besten gelingen.

Für Danylo bedeutet die Einschulung allerdings auch, dass er künftig viel Zeit im Bus verbringen wird. Denn während die Autofahrt von seinem Wohnort zur Grundschule lediglich zehn Minuten dauert, muss er mit dem Bus umsteigen. Die Route führt ihn durch viele andere Dörfer. "Gastmutter" Lydia Werb hat nun ein Mädchen aus der dritten Klasse gefunden, das Danylo bei den Fahrten begleitet. Danylo wartet nach Schulschluss auf sie. Denn ein Kind ohne Deutschkenntnisse allein in den Bus stecken, das wolle sie nicht, sagt Lydia Werb: "Da sind wir froh, dass wir jemanden gefunden haben."

Die Tradition der Schultüte gibt es in der Ukraine übrigens nicht, sagt Alona Vozna. In der Region um Kiew, aus der sie stammt, sei es stattdessen üblich seiner Lehrkraft am ersten Schultag Blumen mitzubringen. Für Danylo endet der erste Schultag bereits vor 11 Uhr. Nach Unterrichtsende klettert er auf eine Federwippe auf dem Pausenhof. Danach geht es zum Essen: Sushi, das isst er am liebsten.