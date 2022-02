Wie Corona den Breitensport in Bayern ausbremst

Das Badmintontraining ist gut besucht beim TSV Türkenfeld, westlich von München. Beide Mannschaften des Vereins spielen in der Bezirksklasse A. Aber obwohl alle geimpft und geboostert sind, haben sie im Januar entschieden, wegen der Ansteckungsgefahr vorerst nicht mehr an Ligaspielen oder Turnieren teilzunehmen.

Manche könnten sich gezwungen fühlen, zu spielen

Einige Spieler hätten sich Sorgen gemacht, wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos bei so großen Veranstaltungen, sagt Lukas Paysen-Petersen, Leiter der Badmintonabteilung. "Das hat intern zu Diskussionen geführt und ich habe eigentlich kein Verständnis für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Es ist ja nicht wie beim Training, wo jeder selbst entscheiden kann, ob er kommt." Die meisten in der Mannschaft seien sich einig gewesen, dass es den Einzelnen unter Druck setze, zu spielen, wenn ein Punktspiel anstehe. Im schlimmsten Fall könnte ein Spieler gegen sein Gewissen und mit Angst vor Ansteckung antreten.

Die Folge, wenn der TSV Türkenfeld seine Ligaspiele absagt: Jedes verpasste Match gilt als verloren. Das bedeutet also Punkteverlust und im schlimmsten Fall sogar den Abstieg. Paysen-Petersen entschied sich, an das Innenministerium und an die Sportverbände eine Mail zu schreiben, um auf das Dilemma hinzuweisen und eine Diskussion anzustoßen.

Es ist schwer, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten

Eine nicht repräsentative Befragung des BR unter 25 großen Vereinen in ganz Bayern zeigt ein heterogenes Bild: Einige Amateurligen, etwa im Fußball haben ihren Beginn auf März verschoben. Andere, etwa beim Handball, finden statt. Außerdem zeigt sich in der Umfrage: Wo gespielt wird, scheinen die meisten Sportler auch anzutreten. Allerdings beklagen Vereine den enormen Aufwand, der nötig sei, um als Ausrichter die Hygieneauflagen zu erfüllen.

Bei vielen Ehrenamtlichen sei die Belastungsgrenze erreicht, sagt etwa Ulrike Aigner von der Turngemeinde Landshut: "Der Ligabetrieb, das ist eine Herausforderung. Wir kämpfen uns von Woche zu Woche, je nachdem, wie die Vorgaben der einzelnen Verbände sind. Dann kommt Woche für Woche hinzu, dass sich die politischen Vorgaben ändern. Das alles müssen die Ehrenamtlichen schultern, die den Ligabetrieb organisieren." Das bringe viele auch an ihre Grenzen.

Landessportverband setzt auf dezentrale Lösungen

Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes sieht die Lösung bei den regionalen Verbänden. Die würden sich auf lokaler Ebene am besten auskennen. Sie hätten die Möglichkeit, spezifische Lösungen für jede Sportart finden.

"Wir wollen auf der einen Seite Sport ermöglichen - möglichst viel Normalität. Auf der anderen Seite muss man auch die Besonderheiten abdecken. Aber man kann es nie allen zu 100 Prozent recht machen", sagt Ammon. Wenn man sich dann mehrheitlich dafür entscheide, den Spielbetrieb fortzusetzen, dann brauche es Regelungen für einzelne mit speziellen Bedingungen. Viele unterschiedliche Regelungen seien ja auch schon gefunden worden.

Corona-Umgang: Die Vereine sind kreativ

So auch bei der Bezirksliga Oberbayern, in der die Badmintonmannschaft des TSV Türkenfeld spielt: Hier wurde nach Diskussionen, angeregt von Abteilungsleiter Paysen-Petersens Email, der Saisonbeginn auf Ende März verschoben. Genauso fand die Turngemeinde Landshut einen Weg, ihre überlasteten ehrenamtlichen Organisatoren zu schonen: Jetzt verteilen sie die Zuschauerkarten nur noch an Freunde und Angehörige der Spieler. Das reduziert die Zuschauerzahl, den Organisationsaufwand und das Ansteckungsrisiko erheblich.