Wie belastet sind Boden und Trinkwasser in Altötting?

In der Sitzung des Altöttinger Kreistags werden am Nachmittag Details eines mit Spannung erwarteten Gutachtens vorgestellt. Es soll Klarheit schaffen, wie stark Boden und Grundwasser in der Region mit der möglicherweise Krebs erregenden Chemikalie PFOA belastet sind.

Stoff aus Chemiepark gelangt ins Trinkwasser

Der Stoff war bis vor zehn Jahren in einem Chemiepark bei Burgkirchen an der Alz verwendet worden. Über Luft und Abwasser gelangte er ins Trinkwasser und von dort ins Blut der Menschen.

Fläche mehr als doppelt so groß wie der Chiemsee

Für das Gutachten ist in den vergangenen Jahren rund um den Chemiepark Gendorf ein Gebiet von 190 Quadratkilometern untersucht worden – eine Fläche mehr als doppelt so groß wie der Chiemsee. Bohrer wurden bis zu 53 Meter in die Tiefe getrieben.

Belastung des Wassers wird weiter zunehmen

Einige vorläufige Ergebnisse sind schon seit geraumer Zeit bekannt: So gehen die Experten davon aus, dass die Chemikalie vom Boden ins Grundwasser sickert – und dass die Belastung des Wassers in den kommenden Jahrzehnten vermutlich noch steigen wird. Eine signifikante Abnahme sei nicht vor 2050 zu erwarten.

Gemeinden lassen Filteranlagen einbauen

Viele Gemeinden haben bereits seit Jahren Probleme, unbelastetes Trinkwasser zu liefern. In einigen Versorgungsgebieten wurden und werden Filteranlagen installiert. Belastete Brunnen wurden entweder stillgelegt oder ihr Wasser wurde mit dem aus sauberen Brunnen vermischt.

Trinkwasser künftig aus tieferen Erdschichten?

Es wird auch diskutiert, Trinkwasser künftig aus tieferen Erdschichten oder völlig anderen Regionen zu fördern. Unklar ist zudem, wie bei größeren Bauprojekten mit belastetem Boden umzugehen ist: Muss der Aushub auf einer Deponie entsorgt oder kann er vor Ort verbaut werden?

Behörden: Keine gesundheitliche Gefahren

Das Gutachten soll Klarheit schaffen, wo in der Region die Böden am stärksten belastet sind, was das für die darunterliegenden Grundwasserschichten bedeutet und welche Maßnahmen nötig sind, um die Bevölkerung zu schützen. Von Behördenseite heißt es bisher, gesundheitliche Gefahren seien bei den derzeitigen Konzentrationen nicht zu erwarten.

Viele Menschen im Landkreis Altötting sind aber skeptisch. Eine Bürgerinitiative kämpft seit Monaten für mehr Trinkwasserschutz.

Kreistagssitzung wird auf Bildschirmen übertragen

Es wird erwartet, dass die Veröffentlichung der Ergebnisse auf großes Interesse stößt. Das Landratsamt hat für Besucher extra einen Raum eingerichtet, in dem die Kreistagssitzung auf zwei Bildschirmen übertragen wird.

Zunächst werden nur die wichtigsten Ergebnisse präsentiert. Das komplette Gutachten wird derzeit noch fertiggestellt und soll im Winter veröffentlicht werden. Es wird von einem unabhängigen Büro erarbeitet und von staatlichen Behörden begleitet. In Auftrag gegeben hatte es die Firma Dyneon, eine Tochter des 3M-Konzerns. Sie hatte PFOA bis 2008 im Chemiepark Gendorf verwendet.