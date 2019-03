12.03.2019, 16:19 Uhr

Wie bekommen wir mehr bezahlbaren Wohnraum für Oberbayern?

Allein in den Landkreisen südlich von München fehlen 10.000 Wohnungen. Die Situation wird sich noch verschärfen. Jedes Jahr ziehen nach Schätzungen 30.000 neue Einwohner in die Region. Darauf wurde heute in einer Fachtagung in Bad Tölz hingewiesen.