Bayern und der Klimawandel: Das Problem mit dem Wasser

Überflutete Städte wie diese Woche in Landshut und in anderen Regionen völlig ausgetrocknete Böden: Der Klimawandel macht sich auch in Bayern immer häufiger bemerkbar. Die Staatsregierung versucht darauf zu reagieren. Einerseits will man Bayern besser vor Hochwasser schützen, so das Umweltministerium, andererseits müsse die Wasserversorgung im ganzen Freistaat sichergestellt sein.

Wasser von Süd nach Nord bringen

Das Wasser ist in Bayern nämlich ungleich verteilt. Der Norden ist zu trocken, im Süden gibt es viel Wasser. Im September 2020 sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "Franken beginnt zu verdursten." Umweltminister Thorsten Glauber (FW) hat das Programm "Wasserzukunft Bayern 2050" aufgelegt, in dem es darum geht, "Wasser zu speichern, zu verteilen, zu schützen und zu schätzen".

Eine der Säulen ist, das Wasser dorthin zu transportieren, wo es fehlt. So soll über Fernwasserleitungen – vergleichbar mit Wasserpipelines – der Mangel ausgeglichen werden. Seit vielen Jahren wird so beispielsweise aus dem Donaugebiet Wasser nach Nordbayern transportiert. Seit 2018 hat Bayern gut 70 Millionen Euro in solche Verbundleitungen investiert.

Böden wieder aufnahmefähig machen

Ein anderes wichtiges Ziel: Das Wasser soll in der Fläche bleiben und nicht weg fließen. Das heißt, die Böden müssen so verändert werden, dass sie das Wasser wieder besser aufnehmen und speichern können. Dazu gehört beispielsweise, Auen und Moore zu renaturieren. Umweltminister Glauber will im neuen bayerischen Klimaschutzgesetz das Ziel festschreiben, dass alle Moore, die in staatlicher Hand sind, renaturiert werden. Kommunen, die ihre Moor-Flächen verbessern, werden finanziell unterstützt. So sind in das Vorzeigeprojekt der Staatsregierung, in die Renaturierung des Donaumooses, 200 Millionen Euro geflossen.

Ein weiterer Baustein für den Umweltminister sind die sogenannten Schwammstädte und -dörfer in Bayern. Also Städte, die nicht zubetoniert sind und die deshalb Wasser im Boden besonders gut aufnehmen können. Geld gibt es hier für die Kommunen nicht, wenn sie neue Flächen planen oder alte verbessern wollen. Das Ministerium unterstützt mit Infomaterial.

Mehr Schutz vor Hochwasser und Sturzfluten

Wieder aufgebaute Moore und Auen helfen aber aus Sicht der Staatsregierung nicht nur, Wasser zu speichern, sie sollen auch vor Hochwasser schützen. Für solche Schutzmaßnahmen stellt die Staatsregierung zwei Milliarden Euro für die kommenden zehn Jahre zur Verfügung. So setzt Bayern unter anderem auf Flutpolder, beispielsweise entlang der Donau.

Sturzfluten wie in der jüngsten Vergangenheit sind nicht vorhersehbar. Starkregenzellen können überall abregnen. Die Staatsregierung sieht hier die Kommunen in der Verantwortung. Aus dem Umweltministerium heißt es, je nach lokalen Gegebenheiten müsse die Bauplanung entsprechend angepasst werden. Soll heißen: Vor Ort muss entschieden werden, welche Maßnahmen nötig sind, welche Flächen bebaut werden dürfen oder eben nicht. Der Freistaat unterstützt die Kommunen finanziell. Eine, die davon profitiert hat, ist Fraunberg im Landkreis Erding. Hier sind in einem Neubaugebiet beispielsweise Entwässerungsgräben und ein doppeltes Rückhaltebecken angelegt worden, dazu kommen Zisternen in jeder Bauparzelle.

SPD: "Kommunen nicht allein lassen"

Mit dieser Eigenverantwortung sind SPD und Grüne im Landtag aber nicht einverstanden. Florian von Brunn, SPD-Fraktionschef, kritisiert, der Umweltminister versuche "den Kommunen den Schwarzen Peter zuzuschieben".

Von Brunn spricht von einem Flop. Die Eigenbeteiligung für die Kommunen sei viel zu hoch. Deshalb, so von Brunn, hätten gerade mal 100 der 2.056 Gemeinden in Bayern einen Förderantrag gestellt.

Grüne: Sturzflut-Management im Landtag debattieren

So sehen das auch die Grünen im Landtag. Sie wollen jetzt zudem das Thema Sturzflut-Management auf die Tagesordnung im Landtag setzen. Rosi Steinberger, Grünen-Abgeordnete aus Landshut, geht außerdem der Moorschutz in Bayern nicht weit genug. Dringend müssten Moorschutzgebiete ausgewiesen werden.

Zudem müsse mehr Wasser in der Fläche rückgehalten werden, möglich wäre das beispielsweise durch weniger Bodenverdichtung. Gerade für die Landwirtschaft würde das beispielsweise bedeuten, dass nasse Böden nicht befahren und weniger intensiv bearbeitet werden. Auch schwere Maschinen sollten weniger häufig eingesetzt werden.

AfD: "Klimaanpassungsstrategien sind sinnvoller"

Die AfD hält wenig davon, den Klimawandel zu verhindern, stattdessen fordert sie, mehr auf Klimaanpassungsstrategien zu setzen. Dazu gehört laut AfD, dass der Hochwasserschutz, beispielsweise die Flutpolder, gerecht auf alle Kommunen entlang der Flüsse verteilt werden. Die Staatsregierung verlange aktuell von relativ wenigen Gemeinden, alles zu schultern.

Eine weitere Idee der AfD ist es, Regenwasser statt Trinkwasser zur Fäkalienbeseitigung zu nutzen. Hier sei es wünschenswert, bei Neubauten den Einbau von Regenwasser-Nutzungsanlagen finanziell zu fördern.

FDP setzt auf technologische Lösungen

Die FDP im Landtag fordert, natürliche und technologische CO2-Senken zu schützen und zu entwickeln. Wälder und Moore als natürliche C02-Speicher unterlägen Schwankungen.

Deshalb sei es wichtig, auch technologische Co2-Speichersysteme zu entwickeln und einzusetzen.