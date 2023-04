Wie Bayern sein eigenes Klimaschutzgesetz einhalten kann

Der so genannte "Bayernplan 2040" kommt von der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) – und er soll so etwas wie ein Wegweiser zur Klimaneutralität für Bayern sein. Staatsregierung und Landtag haben ja beschlossen, dass Bayern noch fünf Jahre vor Gesamt-Deutschland die Klimaneutralität erreichen soll. Das Ziel auf Bundesebene dafür ist das Jahr 2045. Ausgehend von den Zielen der Staatsregierung bricht die Studie herunter, was das für die Energiebranche, die Wirtschaft und die Menschen in Bayern bedeutet. Klar ist: die Herausforderungen sind groß – und bisher passiert zu wenig.

Die Ziele sind ehrgeizig genug – aber die Umsetzung hinkt hinterher

Die Ziele der Staatsregierung für die Stromproduktion passen nach den FfE-Berechnungen zwar zum Pfad einer Klimaneutralität 2040, allerdings bleibt Bayern dahinter bisher zurück. Bis 2030 will die Staatsregierung die Produktion von Ökostrom im Freistaat verdreifachen. In Wirklichkeit lässt vor allem bei der Windkraft ein starker Ausbau bisher noch auf sich warten.

Mehr Wärmepumpen und Dämmung nötig

Aber auch in anderen Bereichen gibt es viel zu tun – wöchentlich müssten 2.400 Erdöl- und Gasheizungen durch regenerative Heizungen wie Wärmepumpen ersetzt werden. Und 1.300 Wohngebäude pro Woche müssten wärmegedämmt werden, doppelt so viele wie bisher - wenn Bayern seine Ziele wirklich in die Tat umsetzen will. Das hatte die Forschungsstelle für Energiewirtschaft bereits vergangenes Jahr errechnet. Auch bei den Umspannwerken und Stromleitungen muss der Ausbau deutlich schneller gehen als bisher, wenn das bayerische Klimaschutzgesetz erfüllt werden soll.

Auftraggeber für den "Bayernplan 2040" sind der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw). "Das ist eine epochale Herausforderung, ich glaube, das haben die wenigsten bislang überhaupt begriffen", resümiert VBEW-Hauptgeschäftsführer Detlef Fischer: "In 17 Jahren sich verabschieden von fossilen Brennstoffen, die wir jetzt über hundert Jahre extensiv genutzt haben."