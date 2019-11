Wie Bayern Menschen mit Autismus helfen könnte

Den komplizierten Namen "Autismus-Spektrum-Störung" braucht man deshalb, weil Autismus tatsächlich ein sehr weites Spektrum unterschiedlicher Ausprägungen haben kann. Dieses reicht von Menschen, die teilweise behindert sind, bis zu Menschen, die im Alltag gut zurechtkommen und besondere Fähigkeiten entwickeln. Greta Thunberg ist so ein Fall. Sie hat das Asperger-Syndrom, eine Ausprägung von Autismus.

Autismus-Spektrum-Störung: Ein Prozent der Bayern ist betroffen

Etwa ein Prozent der Menschen in Bayern sind von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen – also rund 130.000 Menschen. Obwohl so viele betroffen sind, gibt es in ganz Deutschland bislang noch keine einheitliche Strategie, wie Menschen mit Autismus-Spektrum geholfen werden kann. Das soll sich nun ändern.

Alltag liefert fast unerträgliche Reize

Autisten wie Thomas Schneider aus Geiselhöring nehmen ihre Umgebung sehr viel intensiver wahr. Es ist, als würde ein Filter fehlen. Reize im Supermarkt sind für Schneider fast unerträglich stark.

"Es strengt enorm an. Jeder Einkauf ist einfach eine Herausforderung. Und wenn es nicht wirklich nötig ist, dann versuche ich natürlich auch, einen Einkauf zu vermeiden." Thomas Schneider, Autist

Im Gespräch Gefühle und Intentionen einfach aussprechen

Autisten haben eine besondere Wahrnehmung der Welt. Aber viele können den Alltag ganz normal meistern. Thomas Schneider würde es beispielsweise schon helfen, wenn sein Gegenüber wüsste, wie man mit ihm reden muss.

"Gerade Autisten haben ein Problem, non-verbale Kommunikation zu erkennen, zu deuten und auch richtig zu interpretieren. Das heißt, dass ein Großteil der zwischen-menschlichen Kommunikation dadurch auf der Strecke bleibt. Wenn man Gefühle, Intentionen und alles, was man sonst nicht aussprechen würde, weil man denkt, der andere versteht es sowieso, einfach verbalisieren würde, würde uns das viel helfen." Thomas Schneider, Autist