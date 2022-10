Wie bayerische Energieversorger Kunden zum Sparen animieren

"Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie ist wichtiger denn je. Nicht nur, um die eigenen Kosten zu senken, sondern auch, um wertvolle Ressourcen zu schonen und die Versorgungslage stabil zu halten." Mit diesen Worten wirbt der Nürnberger Energieversorger N-ERGIE fürs Energiesparen.

N-Ergie Nürnberg: Prämie für Sparfüchse

Um seine Kunden zu mehr Achtsamkeit beim Energieverbrauch zu bewegen, hat sich das Unternehmen einen besonderen Anreiz ausgedacht: Sparsamen Haushalten winkt eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro, wenn sie es schaffen, ihren Verbrauch für Erdgas und Fernwärme in den kommenden Monaten um mindestens zehn Prozent zu senken. Alternativ gibt es eine VGN-Prämie. Denn: Wer auf das Rad umsteigt oder Busse und Bahnen nutzt, so der Nürnberger Energieversorger, spare zusätzliche Ressourcen und reduziere klimaschädliche Emissionen. Bundesweit verursache der öffentliche Nachverkehr im Vergleich zum Auto durchschnittlich nur die Hälfte der CO2-Emissionen, heißt es auf der Webseite der N-Ergie.

Stadtwerke München rufen zum Energiespar-Wettbewerb auf

Ein weiterer großer Energieversorger in Bayern setzt seit kurzem auf Prämien fürs Energiesparen. Die Stadtwerke München (SWM) rufen ihre Kunden seit Anfang Oktober zu einer Art Wettbewerb auf, unter dem Motto "Jede kWh zählt!". Wer weniger Strom und Gas verbraucht, bekommt dann Geld zurück.

Wer mitmachen will, muss sich online über sein Kundenkonto anmelden, bis spätestens 15. Dezember. Die nächste Jahresrechnung – Strom oder Gas – wird dann mit der zurückliegenden verglichen. Liegt die Einsparung bei mehr als zehn Prozent, gibt es eine Prämie in Höhe von 50 Euro. Wer noch mehr spart, bekommt mehr zurück: bei mindestens 20 Prozent Einsparung gibt es sogar 100 Euro.

Auch langjährige Energiesparer werden belohnt

Auch wer bisher ohnehin schon fleißig Energie gespart hat, soll bei den Stadtwerken München nicht leer ausgehen. Liege deren Jahres-Verbrauch weiter deutlich unter dem haushaltsüblichen Durschnitt, bekämen auch sie eine Prämie in Höhe von 50 Euro, heißt es von Unternehmerseite.

Stadtwerke Würzburg belohnen Neuanschaffungen

Eine etwas andere Energiespar-Prämie winkt Kunden der Stadtwerke Würzburg (WVV). Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 60 Euro, wenn sie sich ein sparsames neues Haushaltsgerät anschaffen. Dafür muss online ein Förderantrag heruntergeladen und zusammen mit der Rechnung eingereicht werden. Als Beispiel für energieeffiziente Geräte, bei denen es die Prämie geben soll, nennen die Stadtwerke etwa Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Backöfen und Dunstabzugshauben.

Bislang scheint es sich bei den Energiespar-Prämien um Einzelaktionen der jeweiligen Energieversorger zu handeln. Dem Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) sind laut einer Sprecherin zumindest bislang keine weiteren Aktionen bekannt.

Tipps vom Energieberater

Marcel Neberich ist Architekt und bietet Energieberatungen in Nürnberg und München an. Er bearbeitet in der Metropolregion auch die Beratungsangebote der Verbraucherzentrale Bayern. Nachfolgend erläutert Neberich, wie man seinen Energieverbrauch zum Beispiel um zehn Prozent senken kann.

Heizung um zwei Grad runter: zehn Prozent Energieeinsparung

Die Apelle der Bundesregierung zum Einsparen von Wärmeenergie beinhalten beispielsweise das Absenken der Raumlufttemperatur. Pro Grad seien ungefähr sechs Prozent Energieeinsparung zu erwarten. Demnach wären hierbei durch eine zwei Grad niedrigere Raumtemperatur die zehn Prozent Einsparung bereits erreicht, so Energieberater Neberich. Er verweist aber gleichzeitig darauf, dass eine niedrigere Raumtemperatur auch niedrigere Oberflächentemperaturen in den betroffenen Räumen zur Folge hat. Deshalb sei ein angepasstes Nutzungsverhalten notwendig, um Feuchteschäden und Schimmelbildung vorzubeugen. Wenn beispielsweise warme Luft (aus anderen Räumen) in den kälteren Raum gelüftet werde, könne es zu Kondensatbildung kommen.

Heizsysteme überprüfen

Bestandsheizsysteme sind oftmals zu warm eingestellt oder Heizkörper überdimensioniert, weiß Energieberater Marcel Neberich. Er rät deshalb zu prüfen, ob die Heizkörper auch mit einer geringeren Vorlauftemperatur ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefern können. Dies tue man am besten, indem man an dem Bedienfeld der Heizung eine niedrigere Heizkurve auswählt. Je niedriger die Vorlauftemperatur eingestellt sei, desto geringer würden die Anlagenverluste ausfallen, sagt Neberich. Falls die Bestandsheizung in einem Referenzraum die Raumlufttemperatur fühlt und sich damit selbst regelt, solle sichergestellt werden, dass die Temperaturmessung einwandfrei funktioniere. Das Messinstrument finde sich meist in der Nähe der Tür auf Höhe der Lichtschalter und ist manchmal batteriebetrieben. In dem betroffenen Raum solle die Heizung nicht ausgeschaltet und die Fenster im Winter nicht für einen längeren Zeitraum gekippt sein, so der Tipp des Energieberaters.

Heizkörper nicht bedecken oder zustellen

Architekt und Energieberater Marcel Neberich empfiehlt, Heizkörper nicht mit Möbeln oder Vorhängen zuzustellen oder zu bedecken, da vor diesen die Luft zirkulieren muss. Sollte es vorkommen, dass manche Heizkörper nicht richtig warm werden, andere dafür umso mehr, könne dies ein Anzeichen dafür sein, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden sollte. Die meisten alten Heizkörper lassen sich mit digitalen Thermostatventilen aus dem Smart Home Bereich ausstatten, meint Neberich. Die Geräte würden die Energieeffizienz unterstützen, indem in einer App Nutzungsprofile angelegt werden können. Die Heizkörper könnten auf diese Weise etwa den beruflichen Alltag der Nutzer berücksichtigen.

Anschaffung neuer Heizkörper sinnvoll?

Falls eine Neuanschaffung von Heizkörpern denkbar ist, rät Energieexperte Neberich, darauf zu achten, dass diese mit einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur zurechtkommen. Auch das Nachrüsten einer Fußbodenheizung könne in Betracht gezogen werden. Das seien wesentliche Schritte, um ein Gebäude mittelfristig fit zu machen, zum Beispiel für den Einsatz einer energieeffizienten Wärmepumpe.