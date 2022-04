Wie aus Hunden Geldschnüffler werden

Mit ihren 125 bis 220 Millionen Riechzellen können Hunde mehr als eine Million verschiedene Gerüche unterscheiden. In Straubing möchte man das Hunde liebstes Hobby nutzen und gleichzeitig Menschen damit helfen: Die Suchhundestaffel Straubing lässt Hunde nach Geld suchen, das jemand verloren haben.

Hunde suchen Geldscheine zwischen Theatersitzen

Die Hunde sind schon aufgeregt und haben sichtbar ihre Freude. Sie wissen, dass sie heute wieder nach Geld suchen dürfen. Es wird gejault, gebellt, auf der Stelle getanzt, sobald die Geldscheine in einem Kuvert verschwinden und von Hundetrainerin Angelika Spreitzer im Theatersaal des Straubinger Paul Theaters versteckt werden. "Ich ziehe Handschuhe an, damit mein Geruch nicht dran ist. Und dann verstecken wir es. Die erste Suche ist meistens irgendetwas leichtes, um den Hund wieder ein schnelles Erfolgserlebnis zu geben. Und dann steigern wir das Ganze", erklärt die Hundetrainerin.

Signal zum Suchen: Geld-Geruch plus Kommando

Bevor die Hunde von der Leine gelassen werden, wird ihnen zur Erinnerung nochmal ein Glas mit Geldscheinen unter die Schnauze gehalten. Sobald sie das altbekannte Kommando "Such!" oder "Search!" hören, legen sie mit ihrer Suchaktion los. Während Lagotto-Rüde Gianni seinem Frauchen durch Erstarren signalisiert das Geld an diesem Theatersitz gefunden zu haben, wird Vizsla-Rüde Anton ganz unruhig vor dem Geld-Versteck. Die beiden Spürhunde haben nur wenige Minuten für diese - noch leichte - Challenge gebraucht. Sie werden mit Leckerlis belohnt. Das A und O bei diesem Training.

Kein Training am Menschen

Einmal wöchentlich an wechselnden Orten trainieren die Hundebesitzer mit ihren Hunden die Geld-Suche. Je länger die Hunde trainiert werden, desto anspruchsvoller werden die Trainings. Hundetrainerin Angelika Spreitzer versteckt die Geldscheine unter Tischen und Teppichen, in Bilderrahmen oder kombiniert sie mit anderen Duftstoffen, wie beispielsweise mit Kaffee. Am Menschen trainiert die Suchhundestaffel Straubing aber nicht, da der Hund sonst auch im Alltag an jeder Hosen- oder Handtasche schnüffeln und Geld riechen würde.

15 Minuten Nasentraining gleichzusetzen mit einer Stunde Gassi

Der Königspudel, die Vizslas und Co entdecken schon nach wenigen Minuten alle Verstecke. Sie sind gut im Training und haben Spaß an der Nasenarbeit. Außerdem sind sie nach einer Viertelstunde Training mindestens genauso gut ausgelastet wie nach einer Stunde Spazierengehen, erzählt Giannis Besitzerin Gundi Krauser: "Der Gianni ist ein Trüffelsuchhund, ein Lagotto, und der mag die Nasenarbeit sehr gern. Und aus dem Grund hab ich etwas gesucht, wo man eine gute Auslastung hat und das macht ihm total Spaß. Ihm ist es egal ob er Trüffel oder Geld sucht. Hauptsache er kann mit der Nase arbeiten."

Hobby soll zum Beruf werden

Die artgerechte Auslastung der Hunde und Menschen helfen. Hundetrainerin Angelika Spreitzer möchte "zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen". Sie bietet deshalb ab sofort die Arbeit der Geldspürhunde für den privaten Bereich an. Vor allem für ältere oder demenzkranke Menschen, die meist noch Bargeld daheim bunkern und vergessen, wo sie das Geld versteckt haben, könnten die Hunde sehr hilfreich sein, sagt Spreitzer: "Oder die Eltern versterben und die Angehörigen wissen, die Oma oder der Opa hat irgendwo noch Geld gehabt. Der Hund kann das halt finden, wo der Mensch leider keine Chance mehr hat."

Hundebesitzer nutzen Fähigkeiten ihres Haustieres

Privat nutzen die Geldspürhund-Besitzerinnen aber ihre Supernasen auch schon mal, verrät Gundi Krauser: "Mein Vater ist erst vor kurzem verstorben und der hat in seinem Haus schon immer auch was versteckt und da bin ich mit dem Gianni schon durchgegangen und haben die Räume abgesucht und sind an einer Stelle fündig geworden."

Training für fast alle Hunderassen geeignet

Auch für Angsthunde eigne sich das Spürhundetraining ideal. Laut Spreitzer, die perfekte Möglichkeit für die Hunde Selbstvertrauen aufzubauen. Fast alle Hunderassen - außer Plattnasenhunde - können beim Training mitmachen und auf Geldscheine konditioniert werden. Das geht schnell. Schon nach zwei Tagesseminaren können die Fellnasen den Geruch von Geld mit dem dazugehörigen Kommando kombinieren und sich auf die Suche machen.

Die Suchhundestaffel Straubing möchte ihr Hobby zum Beruf machen und Menschen dabei helfen, ihr Geld wiederzufinden. Die Hundetrainerin sagt mit einem Lachen: "Ich glaube, das ist dann noch so die Königsdisziplin, weil in dem Fall habe ich das Geld nicht versteckt, sondern wir wissen tatsächlich alle nicht, wo das Geld ist."