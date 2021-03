Wie aus Abwasser wertvolle Biokohle werden kann

Rund 2.600 Kläranlagen gibt es in Bayern, so viele wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland. Sie bereiten das Abwasser auf, das täglich in Küchen, Badezimmern, Toiletten und bei der gewerblichen Produktion anfällt. Übrig bleibt am Ende des langwierigen Reinigungsprozesses auch Klärschlamm. Der wiederum enthält zwar wertvolle Rohstoffe wie Phosphor, zugleich aber auch umweltschädliche und teils giftige Substanzen.

Klärschlamm-Transport quer durch Bayern

Wohin also mit den rund 250.000 Tonnen Klärschlamm, die jährlich in Bayerns Kläranlagen anfallen? Rund 80 Prozent davon landen derzeit in getrockneter Form in den Verbrennungsanlagen – oft weit entfernt von den Kläranlagen, in denen der Klärschlamm entstanden ist. Der Transport dorthin kostet – und schadet der Umwelt.

Getrockneter Klärschlamm spart Kosten

Wie es anders gehen könnte, zeigt das Beispiel einer kleinen Kläranlage in Monheim im Landkreis Donau-Ries. Sie verarbeitet die Abwässer von etwa 7.000 Personen. Statt den Klärschlamm rund 130 Kilometer zur Verbrennungsanlage nach Schongau fahren zu lassen, setzt Klärmeister Wolfgang Wild seit zwei Jahren auf eine moderne Trocknungsanlage, die den Schlamm zunächst entwässert und in Pellets presst. Seither verlassen erheblich weniger Lkw die Monheimer Kläranlage Richtung Verbrennung, denn das Volumen des Schlamms verringert sich mit der Trocknung zu Pellets um rund 75 Prozent.