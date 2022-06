Wie Augsburgs unglaubliches Römer-Erbe in Kisten verstaubt

Überall im Augsburger Stadtgebiet liegt es, verborgen unter Erdschichten, im Kies-Sediment des Lechs: Das Erbe der Römer. Augsburger Baggerfahrer sind quasi nebenberufliche Schatzsucher. Doch das, was vor ziemlich genau einem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert wurde, war selbst für Augsburger Verhältnisse spektakulär: Waffen, Werkzeuge und Geschirr, aber auch der Eisenring eines Wagenrades mit über einem Meter Durchmesser. 800 Münzen und Import-Keramik. Diese Funde belegen, dass Augsburg der älteste Militärstützpunkt der Römer in Bayern war.

Eine ganze Markthalle könnte rekonstruiert werden

Solch eine bedeutende Entdeckung habe es in der Stadt seit mehr als 100 Jahre nicht mehr gegeben, sagt damals Sebastian Gairhos, Leiter der Augsburger Stadtarchäologie. Die Masse an Funden biete ein enormes Potenzial. "Mit all dem, was wir gefunden haben, könnten wir eine Markthalle eins zu eins wiederaufbauen. Und wir haben alle Belege wirklich hier in Augsburg gefunden. Das ist nahezu einzigartig", schwärmt der Archäologe. Dass in der Zwischenzeit auch noch ein historischer Silbermünz-Schatz gefunden wurde, sei hier nur am Rande erwähnt.

Mit anderen Worten: In Augsburg könnte man eine Römer-Ausstellung von Weltformat auf die Beine stellen. Die Betonung liegt jedoch auf könnte. Denn Augsburg verfügt seit nunmehr zehn Jahren über kein römisches Museum mehr. Der Boden der Dominikaner-Kirche, in die zuvor alle Funde mehr oder weniger reingeräumt wurden, gab unter dem Gewicht der Funde nach.

"Das römische Augsburg in Kisten"

Stattdessen gibt es nun eine Ausstellung im Zeughaus, eine inzwischen zehn Jahre bestehende Übergangslösung. Über 450 Jahre römische Geschichte sind hier in einen einzigen Saal gequetscht. "Das römische Augsburg in Kisten", hat man das betitelt. Und genau so sieht es auch aus. Ein vollgestellter Raum, ein Sammelsurium römischen Erbes, teils tatsächlich in Kisten präsentiert. Von einem modernen, den Funden angemessenem Museum, ist das so weit entfernt wie Augsburg von Pompeji. "Es reicht natürlich nicht aus", räumt auch Christof Trepesch ein, Direktor der Augsburger Museen.

Inzwischen gibt es auch mahnende Hinweise des Freistaats: "Augsburg ist eine Schatztruhe für sich, was die römische Zeit betrifft. Und ich finde, dass es wahnsinnig wichtig ist, es den Menschen auch zu zeigen, was Sie da haben", fordert Mathias Pfeil, Bayerischer Generalkonservator. Augsburgs Geschichte beginne schließlich nicht erst mit den Fuggern. Was Pfeil anspricht, ist ein weiteres Problem. Denn das, was im Zeughaus zu sehen ist, ist beileibe nicht der gesamte römische Fundus.

Unikate, die niemand zu sehen bekommt

Sebastian Gairhos, der Leiter der Augsburger Stadtarchäologie, läuft durch lange Gänge, vorbei an meterhohen Regalen, voll mit römischen Funden. Funde, die niemand zu sehen bekommt. Vor allem, weil das dafür nötige Museum fehlt. Dabei wartet in jeder Schublade ein neues Highlight. Zum Beispiel eine Gürtelschnalle aus Walfischknochen mit der Jonas-Legende.

Oder ein bernstein-artiges Karneol-Plättchen, groß wie eine Fünf-Cent-Münze. Darauf ein Waldgeist, der einen Fisch reitet. Gairhos ist begeistert, wie filigran das Plättchen gearbeitet ist. Aus einer Zeit, in der es keine Lupe gab. "Das ist ein Exponat, um das uns fast die ganze römische Welt beneidet", sagt der Leiter der Stadtarchäologie. Zu sehen bekommt es jedoch niemand. Auch nicht die Sarkophage, die in einem alten Stadl verstauben.

Das sagt Augsburgs Kulturreferent

Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger hat nun die undankbare Aufgabe, sich um diese Misere zu kümmern. Die Stadt ist hoch verschuldet. Jüngst wurde bekannt, dass die Sanierung des Stadttheaters samt Neubauten am Ende wohl rund 340 Millionen Euro kosten wird, statt wie ursprünglich 186 Millionen. Entsprechend eng ist der Spielraum für neue Kulturprojekte.

Enninger will die Funde nun digital zugänglich machen und den Boden der Dominikaner-Kirche wiederherstellen lassen. "Die Stadt steht zum römischen Museum. Und zwar noch viel stärker, als sie es vorher schon tat. Es gab überhaupt keinen einzigen Beschluss, der gesagt hat: 'Nein, wir wollen kein römisches Museum", sagt Enninger. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es bis heute keinen Beschluss gibt, in dem sich die Stadt verbindlich auf einen Zeitraum für einen Neubau festlegt - geschweige denn eine tragfähige Kostenschätzung oder gar einen Architektenwettbewerb. Das römische Erbe bleibt vorerst in Kisten.