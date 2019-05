27.05.2019, 21:02 Uhr

Wie Augsburger Schüler alles über Falken lernen

Die Wittelsbacher-Grundschule in Augsburg beherbergt ein ungewöhnliches Pärchen: Zwei Falken haben sich eingenistet. Was sich im Nest mit den Jungtieren so tut, können die Schüler mithilfe einer Kamera beobachten. Die Bilder werden live übertragen.