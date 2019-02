Wie Augsburg gegen den Lärm kämpft

Der morgendliche Berufsverkehr an der Haunstetterstraße – einer der lautesten Straßen in Augsburg mit Wohnbebauung. Hier ist es lauter, als gesetzlich erlaubt ist, weiß Umweltreferent Reiner Erben: "Wir haben an der Haunstetterstraße klare Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte." Das kann unter Umständen krank machen.

So laut wie ein Staubsauger

Auch der Verlauf der B17 durch das Augsburger Stadtgebiet zeigt einige Hotspots auf der Online-Lärmkarte der Stadt. Regelmäßig lärmt es hier mit mehr als 75 Dezibel – erlaubt sind 67 Dezibel tagsüber beziehungsweise 57 in der Nacht.

"Der Verkehr ist das Problem"

Vor 10 Jahren hat Augsburg die ersten dieser Lärmkarten erstellt. Sie geben genau Aufschluss darüber, wo es wann besonders laut wird. Dazu gehört, wie bei allen Städten über 100.000 Einwohnern, ein Lärmaktionsplan gegen die Ursachen des Krachs. Eine sticht dabei besonders hervor, sagt Umweltreferent Reiner Erben:

"Das Problem Lärm kommt hauptsächlich vom Verkehr. Weil das dauerhaft ist, weil das laut ist, weil das ständig ist, weil das auch nachts ist. Also Verkehr und Lärm ist quasi deckungsgleich. Und deswegen wissen wir, wir müssen etwas tun."

Was die Stadt tun kann

Teilweise geht die Stadt mit schärferen Tempolimits dagegen vor, auch zum Beispiel mit leiseren Straßenbelägen und Lärmschutzwänden. Doch all das reicht nicht aus, um dem Problem wirklich Herr zu werden. In manchen Stadtvierteln hat der Lärm in den vergangenen Jahren trotz der Maßnahmen sogar noch zugenommen.

Denn laut Umweltreferent Erben lässt sich nicht jede Maßnahme, die zu weniger Lärm führen würde, auch politisch durchsetzen. Nicht nur beim PKW-, auch beim besonders lauten Lieferverkehr mit LKWs und Kleintransportern könnte man ansetzen.

Manchen sollen bevorzugt werden

"Wir brauchen ein anderes Citylogistik-Konzept. Und das muss man sukzessive restriktiver handhaben, um tatsächlich denen, die die Fahrzeuge haben, die weniger Lärm produzieren, die zu bevorzugen und andere dann auszuschließen."Der landesweite Lärm-Aktionsplan, der jetzt erstellt werden soll, könnte dem Thema nun mehr Aufmerksamkeit geben.