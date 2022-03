Wie Augsburg den Ukraine-Flüchtlingen jetzt helfen will

Rund 720 Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Stadt Augsburg bisher unterbringen können – das die offizielle Zahl. Knapp 170 Menschen kamen in städtischen Einrichtungen unter, rund 550 im Ankerzentrum der Regierung von Schwaben.

Tatsächlich dürften aber schon deutlich mehr Menschen gekommen sein. Zum einen, weil offenbar viele eine private Bleibe gefunden haben. Und zum anderen, weil die aufwendige Registrierung der Menschen samt Fingerabdrücken und biometrischen Fotos nicht mit dem Andrang Schritt halten kann.

Weber fordert faire Verteilung der Flüchtlinge

"Wir wissen nicht, wie viele Menschen zu uns kommen. Das werden wir erst sehen, wenn alle registriert sind", so Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Sollte der Krieg und damit die Fluchtbewegung länger andauern, fordert die CSU-Politikerin eine faire Verteilung der Flüchtlinge im Bundesgebiet.

"Es ist nicht so, dass alle in Berlin ankommen. Schon jetzt kommen 20 bis 25 Prozent der Menschen über die bayerischen Grenzübergänge. Sollte das so weitergehen, brauchen wir eine Verteilung ähnlich dem Königsteiner Schlüssel", so Weber. Dieser Schlüssel regelte im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 wie viele Flüchtlinge jedes Bundesland aufnehmen muss. Maßgeblich waren dabei die jeweilige Wirtschaftskraft und der Bevölkerungsanteil.

Registrierung ist das Nadelöhr

Derzeit sei die Registrierung das Nadelöhr, da dazu alle Ankömmlinge mit Fingerabdruck und biometrischen Aufnahmen registriert werden müssen. Das brauche Zeit und derzeit stünde diese Technik auch nur im Ankerzentrum zur Verfügung, das von der Regierung von Schwaben betrieben wird.

Insgesamt werde die Stadt 1.500 Menschen eine Bleibe anbieten. "Dafür werden nun neue Unterkünfte auf dem früheren Fujitsu-Gelände geschaffen", so Weber weiter. Das Ankerzentrum sei am Wochenende bereits an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Sollte auch das Fujitsu-Gelände nicht mehr ausreichen, stünde noch die Halle 4 auf dem Messegelände bereit. "Turnhallen wollen wir jedenfalls nicht belegen, um sie für den Sport freizuhalten", so Weber.

Wie kann man den Menschen das Ankommen erleichtern?

Neben der Unterbringung gehe es vor allem darum, den oft traumatisierten Menschen das Ankommen zu erleichtern. Weber lobte die Hilfsbereitschaft der Augsburger und verwies auf die städtische App "Integreat", über die auch in ukrainischer Sprache alle wichtigen Infos bereitgestellt würden, inklusive einer Wohnungsbörse. Künftig sei auch ein Jobportal angedacht.

Aus dem städtischen Spendenkonto sollen zudem Ersthilfen ausgezahlt werden: 100 Euro pro Erwachsenem, 50 Euro pro Kind. Die Caritas will zudem ein spendenfinanziertes Notgeld von 50 bzw. 20 Euro auszahlen. Darüber hinaus will die Stadt drei Begegnungs-Cafes schaffen, in denen die geflüchteten Menschen sich treffen und austauschen können.

Russlanddeutsche fühlen sich diskriminiert

Für die Kitas solle es niederschwellige Angebote geben, damit die ukrainischen Eltern die Kinder begleiten können, und sie nach den Fluchterfahrungen nicht alleine in der Kita lassen müssen.

Für die Schulen mahnt Weber einen sensiblen Umgang mit der Krise an. "Da gibt es schon Konfliktpotential. Wir wissen, dass es eine Community gibt, die nur russisches Staatsfernsehen schaut und so nur Propaganda zu hören bekommt. Damit müssen wir an den Schulen gut umgehen, wir wollen da keine Fronten entstehen lassen."

Zugleich betonte Weber, dass sich viele Russlanddeutsche sich diskriminiert fühlen. "Ich habe schon zu Beginn des Kriegs gesagt: Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Russen."