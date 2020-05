Wie als Opposition punkten? Reaktionen auf den BR-BayernTrend

Streibl: Feie Wähler als "stabile Kraft der Staatsregierung"

Dagegen musste Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ein Minus von acht Prozent hinnehmen – nach wie vor lobt aber fast jeder zweite der Befragten seine Arbeit. Die Freien Wähler bleiben als Partei wie schon im vergangenen BayernTrend bei acht Prozent. Das überraschte den Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl nicht: "Wir haben in der Krise keinen Ausreißer nach oben und keinen nach unten. Das zeigt, dass wir in der Krise die stabile Kraft der Staatsregierung sind." Dass sich der Koalitionspartner in der Krise stärker profilieren könne, sei kein Wunder, schließlich wabere im Hintergrund immer die Berlin-Frage mit und Parteichef Hubert Aiwanger bewerbe sich schließlich nicht um die Kanzlerschaft.

Auch Aiwanger selbst zeigte sich zufrieden: "Wir sind auch in der Krisensituation sichtbar und ein fester Stamm an Wählern sieht, dass wir ordentliche Arbeit für unser Land leisten. Damit können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken."