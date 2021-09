Wie afghanische Ortskräfte in Bayern aufgenommen werden

Sayed ist einer der rund 5.000 Menschen, die Ende August von der Bundeswehr aus Afghanistan ausgeflogen wurden. Er war schon einmal in Deutschland, um hier seine Offiziersausbildung zu machen bei der Bundeswehr. Anfang 2017 kehrte er nach Afghanistan zurück.

Sayed bereitete afghanische Soldaten auf ihre Ausbildung bei der Bundeswehr vor, gab Sprachunterricht. "Nach dem Absturz unserer Regierung sollte ich Afghanistan verlassen und bin ich nach Deutschland evakuiert worden von den Kameraden", sagt die ehemalige Ortskraft.

Ortskräfte vorübergehend im Ankerzentrum Bamberg

Sayed ist einer von 98 Evakuierten, die nach ihrer Ankunft in Deutschland im Ankerzentrum Bamberg untergebracht wurden. Nur vorübergehend. Denn afghanische Ortskräfte sind keine Flüchtlinge, sondern sie erhalten sofort einen Aufenthaltstitel.

Die meisten der Ortskräfte verlassen das Ankerzentrum nach wenigen Tagen, werden auf die Bundesländer verteilt und dort in sogenannten Übergangswohnheimen untergebracht.

Verteilung der Ortskräfte wird mitunter zur Odyssee

Wie die Ortskräfte dort hinkommen, sei bisweilen undurchsichtig, kritisiert Wilhelm Dräxler, Referent für Migration im Diözesan-Caritas-Verband München. Die meisten hätten bis zu ihrer Ankunft bereits eine "Odyssee innerhalb Deutschlands" hinter sich, sagt Dräxler. "Das hat bisher nur marginal geklappt, dass die geradlinig hier in der Unterkunft ankommen."

Auch war anfangs nicht geklärt, wer die ankommenden Familien betreut. Das bayerische Innenministerium verweist auf die Flüchtlings- und Integrationsberater, die vom Freistaat gefördert sind. Doch gerade in diesem Bereich wurden zuletzt drastisch Stellen eingespart. Die Folge: Überlastete Mitarbeiter bei den Wohlfahrtsverbänden.

Personalmangel bei der Betreuung der Ankommenden

So kann zwar in München eine Sozialpädagogin Familien im Übergangswohnheim helfen, Anträge für Arbeitslosengeld II auszufüllen und ihnen bis zur Genehmigung mit einer Spende der Caritas aushelfen. Doch als Teilzeitkraft sei sie vollkommen überlastet und für die Kinder fehle eine Erzieherin, berichtet Wilhelm Dräxler.

Andernorts in Bayern müssen sich Ehrenamtliche kümmern, damit die ankommenden Familien nach ihrer Ankunft das Nötigste erhalten, weil nach Stellenstreichungen keine professionellen Berater mehr in den Übergangswohnheimen vor Ort sind. In Donauwörth begleitet die ehrenamtliche Helferin Sylvia Huber Ortskräfte auch zu Behörden: "Die hatten keine Pässe, die hatten nur ihr Visum und so einen Passierschein, und da weiß die Behörde jetzt auch nicht, wie soll man da eigentlich verfahren", so Huber.

Die Gefahr sei, dass den Ortskräften dann empfohlen werde, einen Asylantrag zu stellen. Aber das, sagt Sylvia Huber, wäre fatal. Denn dann müssten die Betroffenen ein Asylverfahren durchlaufen und das Visum sei von dem Moment an ungültig.

Ortskräfte sind keine Flüchtlinge

Genau das aber sei kein Einzelfall, weiß das Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte. Auch Sayed, der in Deutschland ausgebildete Offizier, der vorübergehend im Ankerzentrum Bamberg untergebracht ist, macht sich Sorgen, dass er nicht als Ortskraft anerkannt wird. Er berichtet, dass im Ankerzentrum Bamberg mehrere Ortskräfte wie er eine Mail vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekommen habe: "Wir haben eine Email bekommen, dass wir nicht zu den Leuten gehören, die als Ortskräfte bestätigt wurden. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass wir keine großen Probleme mit dem Asylverfahren kriegen."

Patenschaftsnetzwerk kritisiert Behördenwirrwarr

Dass ehemalige Ortskräfte ins Asylverfahren geraten, ist Lucas Wehner vom Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte nicht neu. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe schon Bescheide zurückgenommen, nachdem es darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es sich um Ortskräfte und nicht um Flüchtlinge handelt, berichtet Wehner. Dabei würde sich das Patenschaftsnetzwerk immer wieder auch eine bessere Zusammenarbeit gerade mit den Bundesbehörden wünschen.

Das Bundesamt für Migration erklärt, es leite die Anfragen, ob jemand als ehemalige Ortskraft gelistet ist, an die jeweils zuständigen Ministerien. Zuständig sind das Verteidigungs-, Entwicklungs-, Außen- oder das Bundesinnenministerium. Erfolgt eine Bestätigung, dass die Person Ortskraft war, wird der Aufenthalt nach Paragraf 22 erteilt. Schwierig wird es offenbar, wenn Menschen wie Sayed bei der afghanischen Armee und nicht direkt bei der Bundeswehr angestellt waren.

Das Grundproblem sieht das Patenschaftsnetzwerk darin, dass sich auf Bundesebene kein Ministerium richtig verantwortlich fühlt. Die Organisation, die von Bundeswehrsoldaten gegründet wurde, fordert deshalb einen Bundeskoordinator für ehemalige Ortskräfte.