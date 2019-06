Wie abhängig sind wir von Energieimporten?

Gas, Öl, Kohle: Die fossilen Energieträger bestimmen nach wie vor das Geschäft, vor allem beim Antrieb. Über 80 Prozent des bayerischen Ölverbrauchs stammt aus Kasachstan, Libyen, Aserbaidschan und dem Irak. Der Freistaat ist also abhängig von Staaten, die zum Teil politisch instabil sind.

Deutschland ist weltgrößter Gasimporteur

Auch beim Gas, das vor allem zum Heizen genutzt wird, geht es nicht ohne die anderen: Mehr als 99 Prozent des Gases wurde im letzten Jahr importiert – aus Russland, Niederlande und Norwegen. Damit ist Deutschland der größte Gasimporteur der Welt.

Strom in Bayern kommt zur Hälfte aus erneuerbaren Energien

Und was ist mit Strom? Den kann Bayern schon ganz gut – und zwar alleine. Zumindest zur Hälfte: Denn fast 50 % des Stroms wird in Bayern aus erneuerbaren Energien erzeugt. Der größte Teil stammt aus der Wasserkraft, gefolgt von Photovoltaik und Biomasse.

Flaute bei Windenergie

Windkraft spielt in Bayern eine untergeordnete Rolle. Nicht, weil der Wind nicht weht: Die Rechtslage ist schwierig. Neue Windräder müssen mindestens das zehnfache ihrer Höhe von Wohngebieten entfernt sein. Trotzdem: Der Anteil der erneuerbaren Energien in Bayern steigt stark. Eine reelle Chance für den Schritt in die Unabhängigkeit?