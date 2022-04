Widerstand gegen Patente auf Braugerste

Pflanzenpatente in den USA

Vor allem in den USA werden ständig neue Pflanzensorten patentiert. Dort gibt es kein Sortenrecht wie in Europa. Eine amerikanische Patent-Hopfensorte wird inzwischen auch in Bayern angebaut. Für die Züchter in Deutschland hat sich aber das bestehende Sortenrecht sehr gut bewährt. Sie sehen in den Patenten eine Gefahr, weil erfolgreiche Züchtungen schwieriger werden.

Züchtungen wichtig für anpassungsfähige Pflanzen

Wenn nicht mehr mit allen Sorten weitergezüchtet werden kann, engt das den "Zuchtfortschritt" immer weiter ein. Dabei gebe es immer neue Herausforderungen für die Pflanzen, sagt Saatgutzüchter Walter König: "Wir müssen dem Klimawandel entgegenwirken. Wir müssen gesündere Pflanzen haben, dass wir weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, stickstoff-effiziente Pflanzen, damit wir weniger Dünger brauchen, damit wir unser Grundwasser schonen. Und natürlich ertragreiche Pflanzen."