Widerstand gegen Teil-Lockdown: Winter ohne Wintersport?

Trotz schönstem Neuschnee stehen die Skilifte in Bayern derzeit still. Der Teil-Lockdown wurde bis in den Januar verlängert. Droht die Wintersportsaison in diesem Corona-Winter sogar komplett auszufallen? Dagegen regt sich nun massiver Widerstand.