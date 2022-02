Widerstand gegen Leerstand: Wohnraummangel in Erlangen

Mit Megaphon in der Hand steht Wolfgang Niclas, Sprecher der Initiative "Ratschlag für Soziale Gerechtigkeit", in der Hindenburgstraße in Erlangen. Rund 20 Menschen haben sich vor dem ehemaligen Schwesternwohnheim der Uniklinik versammelt, um den Leerstand des Gebäudes anzuklagen. Seit Jahren steht die Immobilie fast leer – nur im Erdgeschoss befindet sich übergangsweise die Berufsfachschule für medizinisch-technische Angestellte. Und das obwohl Wohnraum in der Hugenottenstadt rar ist. Ein Skandal, findet Wolfgang Niclas.

Nachverdichtung trotz Leerstand in Erlangen

In mehreren Stadtteilen Erlangens werde aktuell eine Nachverdichtungspolitik in der Stadt verfolgt, sagt der Sprecher im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: "Da werden Häuser zwischen Häuser gebaut und das ist nicht immer nur angenehm". Gleichzeitig stehe dieses Haus mit 126 Wohneinheiten leer, eine Nutzungsperspektive gebe es nicht. Deshalb fühlen sich Bewohner "nicht ganz ernst genommen, sag ich jetzt mal höflich", so Niclas weiter.

Es habe bereits mehrere Überlegungen für die künftige Nutzung des Uniklinikums-Gebäudes gegeben. Von einem Parkhaus über die Sanierung bis hin zu Abriss und Neubau, was auch Wolfgang Niclas als letztes Mittel nicht ausschließen würde. "Es muss hier wieder gewohnt werden" – dieses Mantra ist für den Aktivisten entscheidend.