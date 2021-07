Widerstand gegen Flutpolder: Marxheim droht mit Klage

Für Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) dürfte es ein schwieriges Gespräch werden: Am Montagabend (19.07.2021) trifft er im Kloster Weltenburg Bürgermeister aus den von Flutpoldern betroffenen Gemeinden. In Marxheim im Landkreis Donau-Ries ist schon von einer Klage gegen den Polder Bertoldsheim die Rede. Der Streit um den Flutpolder ist damit nach jahrelanger Pause wieder voll entbrannt.

Bürgermeister und Anwohner wollen vor Gericht ziehen

Der Marxheimer Bürgermeister Alois Schiegg sagte dem BR, seine Gemeinde habe die Planungshoheit, deshalb sei es gut möglich, dass die Kommune federführend klage. Auch Anwohner Reiner Baumann, Mitglied einer Bürgerinitiative gegen den Flutpolder, kündigt an, vor Gericht zu ziehen: "Wir werden da massiv auftreten", sagte Baumann dem BR.

Schäden für Anwohner "unvermeidbar"

Vor dem Gespräch mit Umweltminister Glauber, an dem auch Marxheims Bürgermeister teilnehmen wird, sagte Alois Schiegg dem BR: Vor fünf Jahren habe es geheißen, der Polder dürfe nicht gebaut werden, wenn den bestehenden Anwohnern Nachteile entstehen, "und das ist aus unserer Sicht unvermeidbar."

Handyfotos zeigen überflutete Dorfstraße

Warum, das zeigt Anwohnerin Gabriele Buck-Baumann mit mehreren Handy-Fotos. Darauf zu sehen: Die Hauptstraße in Marxheim nach einem Starkregen vor vier Wochen. Der Dorfbach ist über die Ufer getreten, die Straße geflutet und das Wasser steht bis zur Einfahrt in ihr Grundstück. "Normalerweise läuft das Wasser dann hier nach unten ab, aber das könnte es ja nicht, wenn da ein Flutpolder wäre", sagt Buch-Baumann.

Bürgermeister fürchtet geflutete Häuser

Die Anwohner und Bürgermeister Schiegg fürchten, dass der Damm des Flutpolders den natürlichen Abfluss aus Marxheim verhindert und eine unüberwindbare Sperre darstellt. Starkregen oder auch Grundwasser, dass bei einem Donau-Hochwasser durch den kiesigen Untergrund hochgedrückt werde, könne dann nicht mehr wie gewohnt in Richtung Donau abfließen. Der Bürgermeister glaubt, dass sich das Wasser dann auf der Rückseite des Damms stauen und in viele Häuser in Marxheim laufen könnte.