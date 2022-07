Widerstand gegen elektronische Dienste bei bayerischen Ärzten

Ab 1. Juli sind Ärzte verpflichtet, ihre Patienten mit einer elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) krankzuschreiben. Viele bayerische Ärzte wehren sich dagegen. Sie sind jedoch nicht gegen elektronische Dienste. Sie sind gegen eine Technik, die nicht funktioniert, das wurde noch einmal auf der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) am Mittwoch deutlich.

KVB fordert sofortigen Stopp

Die KVB übt harsche Kritik an der Einführung von digitalen Diensten in Praxen durch das Bundesgesundheitsministerium und Gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen). Die KVB fordert unter anderem einen sofortigen Stopp aller TI-Anwendungen. Unter diesen sogenannten Telematik-Infrastruktur-Projekten fällt beispielsweise die ab 1. Juli verpflichtende Einführung von digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU). Die Praxen müssen ab 1. Juli in der Lage sein, diese Bescheinigungen in digitaler Form auszustellen und an Krankenkassen zu versenden.

Geradezu chaotische Zustände herrschten bei der von der Gematik GmbH zu verantwortenden Einführung von IT-Anwendungen wie dem elektronischen Rezept oder der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, so die KVB. Die Gematik ist die nationale Agentur für Digitale Medizin und damit technisch für die Umsetzung der Telematikinfrastruktur verantwortlich. Die Gematik GmbH gehört zu 51 Prozent dem Bundesgesundheitsministerium. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hält 22,6 Prozent am Unternehmen und finanziert die Arbeit der Gematik durch Beiträge der gesetzlichen Krankenkasse.

Technische Probleme, veraltete Hardware und Sicherheitsbedenken sorgten dafür, dass die Akzeptanz der TI in der Ärzteschaft zunehmend rückläufig sei, kritisiert die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns. "Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten haben ein Recht auf eine funktionierende, sichere und leistungsfähige Technik in den Praxen."

Gematik weist Kritik zurück

"Die Digitalisierung 'anzuhalten', halten wir für keinen sinnvollen Ansatz," schreibt Gematik in einer Stellungnahme gegenüber BR24. "Die Anwendungen der Telematikinfrastruktur kommen seit Monaten immer mehr in der Versorgung an – und werden es in den nächsten Monaten und Jahren umso mehr. So wurden mit Stand heute knapp 11 Mio. eAU versendet, über 1 Mio. eArztbriefe verschickt und über eine halbe Mio. elektronische Patientenakten aktiviert." Zudem falle die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheingung in die Zuständigkeit der Bundesmantelvertragspartners und damit beschwere sich die KVB über die Einführung eines von ihr verantworteten Produkts.

Doch Gegenwind kommt auch von der Bundesärztekammer. Auf ihrer Tagung im Mai fordert der Ärztetag den Gesetzgeber dazu auf, künftig nur Anwendungen in der TI einzuführen, wenn sie für Patienten und Ärzte einen Nutzen bei der Diagnose und Therapie darstellten.

Nicht zum ersten Mal Kritik am Chaos

Die Technik ist das größte Problem und der Zeitdruck. Im Mai verkündete die Gematik ihren Plan, das E-Rezept in zwei Bundesländern ab September zu testen. Vorgesehen war dafür Bayern und Schleswig-Holstein. Doch die Kassenärztliche Vereinigung Bayern wehrte sich vehement dagegen. Weder in den Arztpraxen noch in den Apotheken seien die technischen Voraussetzungen gegeben, so die KVB. "Ohne irgendeine Rücksprache und Planung setzen uns BMG und Gematik erneut etwas vor, was nur zu Chaos in den Praxen führen kann," hieß es damals von der Kassenärztlichen Vereinigung. Bayern stieg aus dem Pilotprojekt aus. Jetzt soll in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe die Erprobung ab September starten. Doch noch immer ist unklar, wer von den Ärzten und Apotheken teilnehmen soll.

"Unmögliches kann weder im Interesse der Praxen noch der Patienten verlangt werden. KVSH und KVB gehen davon aus, dass die Grundlagen nicht geeignet sind, mangelnde Funktionalität durch politische Erpressung zu ersetzen." KVB, KVSH: Kassenärztliche Vereinigung Bayern, Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, 12.05.2022

Der Widerstand ist groß

Bereits im vergangenem Jahr hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayern erfolgreich eine Online-Petition gegen die verpflichtende Einführung gesetzlich festgelegter Anwendungen durch eine Telematik-Infrastruktur durchgeführt. Rund 54.000 Unterzeichner beteiligten sich innerhalb von zwei Monaten daran. Die Initiatoren fordern unter anderem darin ausreichend Zeit für Testphasen der neuen Systeme. Telemedizinische Anwendungen könnten nicht mit Zeitdruck und unter Androhungen von Sanktionen in die Praxen gebracht werden, hießt es damals von der KVB. Es seien deshalb ausführliche Testphasen für die Einführung nötig. Erst wenn die Praxistauglichkeit nachgewiesen sei, könne über eine flächendeckende und verpflichtende Einführung nachgedacht werden. Zudem müsse für alle Fälle ein Ersatzverfahren geregelt sein, sollte es zu technischen Störungen kommen.

"Die Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Patientinnen und Patienten erwarten zurecht, dass die IT-Prozesse im Praxisalltag reibungslos funktionieren, dass sie einen Mehrwert für die ambulante Behandlung bieten und dass sie sämtliche datenschutzrechtliche Anforderungen erfüllen, um das Vertrauensverhältnis zwischen dem Patienten und seinem behandelnden Arzt beziehungsweise Psychotherapeut zu schützen." KVB, 30.12.2021

Schon die eGK war ein Flop

Mit der Gesundheitsreform 2004 hat der Gesetzgeber auch die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) beschlossen. Seit 2015 ist sie verpflichtend. Diese Chipkarte im Scheckkartenformat mit Lichtbild ersetzte die Krankenversichertenkarte. Außer einem Passbild sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Versichertennummer, Versichertenstatus und Beginn sowie Ablauf des Versicherungsschutzes auf der Karte vermerkt. Angestrebt war vor Jahren eigentlich schon, dass darauf auch viele medizinische Daten gespeichert sind, damit Ärzte beispielsweise einsehen können, welche von anderen Medinzinern verschriebenen Medikamente der Patient nimmt. Die Einführung verzögerte sich jahrelang, auch weil es immer wieder grundsätzliche Kritik am Datenschutz gab.

Patientinnen und Patienten können nun ab nächstem Jahr auch einen Medikationsplan in elektronischer Form auf ihrer Gesundheitskarte speichern lassen, wenn sie denn wollen und überhaupt wissen, dass man das kann. Auch Notfalldaten können gespeichert werden. Bereits 2017 hat der Bund der Steuerzahler die Kosten der elektronischen Gesundheitskarte noch einmal kritisiert. Die eGK könne elf Jahre nach ihrer Einführung noch nicht richtig genutzt werden, hieß es damals. Dabei beliefen sich die Kosten für Entwicklung und Hardware auf rund 2,2 Milliarden Euro, hieß es schon 2017 im Schwarzbuch.