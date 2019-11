Wichtiger Schritt für erstes Staatstheater Unterfrankens

Das Eckpunktepapier sieht die schrittweise Weiterentwicklung zu einem Staatstheater bis zum Abschluss der Generalsanierung – voraussichtlich bis zur Spielzeit 2022/2023 – vor. Die Beteiligung des Freistaats an der Finanzierung steigt bis dahin auf 50 Prozent an. Die Besonderheit des sogenannten "Würzburger Modells" liegt darin, dass die Trägerschaft nach wie vor bei der Stadt Würzburg verbleibt: die Stadt bleibt etwa Arbeitgeberin des Theaterpersonals. Der Freistaat bezuschusst das Theater in gleicher Höhe wie die Stadt – wie auch bei seinen Staatstheatern in Augsburg und Nürnberg.

Sibler: "An der Spitze mitspielen!"

Bei der Ratifizierung des Eckpunktepapiers betonte Kunstminister Sibler, das Mainfranken Theater werde "nach seiner Generalsanierung 'äußerlich' wie 'innerlich' in neuem Glanz erstrahlen":

"Wir wollen als Freistaat tatkräftig dazu beitragen, das bereits beachtliche künstlerische Niveau des Hauses noch weiter zu heben und seine Anziehungskraft weit über die Grenzen Bayerns hinaus zu steigern. Würzburg soll ein Theater haben, das im bundesweiten Vergleich an der Spitze mitspielen kann." Kultusminister Bernd Sibler

Der Oberbürgermeister der Stadt Würzburg Christian Schuchardt freute sich über die Entwicklung. Mit dem Freistaat als Träger der Hälfte der Kosten sei das Theater nachhaltig zukunftsorientiert aufgestellt, so Schuchardt.

Kritik von der Opposition

Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halbleib, begrüßte den Schritt des Freistaats als überfällig. Fast zwei Jahrzehnte hätte der Freistaat die Zuschüsse zum Betrieb des Theaters auf fünf Millionen Euro gedeckelt und damit "die Stadt Würzburg mit allen Kostensteigerungen völlig allein gelassen", kritisiert Halbleib in einer Pressemitteilung: "Dieser überfällige Schritt bleibt ja weit von der über 90-Prozent-Finanzierung des Freistaats an den Münchener Staatstheaterfern entfernt, schafft aber endlich eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung des Theaters."