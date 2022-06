Wichtige Behörden-Post an ukrainische Geflüchtete kommt nicht an

"Empfänger nicht ermittelbar": Mit diesem Vermerk landet derzeit regelmäßig Post wieder bei der Ausländerbehörde und beim Sozialamt. Auf dieses Problem macht jetzt das Unterallgäuer Landratsamt aufmerksam. Demnach kommen wichtige Briefe an ukrainische Geflüchtete, die in privaten Unterkünften untergekommen sind, nicht an.

Lesen Sie hier den Ukraine-Ticker

Landratsamt bittet um korrekte Beschriftung der Briefkästen

Ein Hauptgrund dafür sei, dass die Briefkästen der Menschen, die die Geflüchteten privat aufnehmen, nicht ausreichend beschriftet seien. Nur wenn der Name auf Briefkasten und Brief übereinstimmt, dürfe der Zusteller diesen einwerfen. Das Landratsamt bittet daher darum, auch die Namen der Geflüchteten anzubringen oder einen extra Briefkasten aufzustellen, damit die Menschen ihre Post bekommen.

Wichtige Briefe kommen bei den Geflüchteten nicht an

Mittels Brief erhalten sie laut Mitteilung schließlich wichtige Dokumente wie Krankenkassen-Karten oder Bescheide über Sozialleistungen. Rein rechtlich müsse jeder selbst dafür sorgen, dass ihm die Post zugestellt werden kann. Auch ein Adresswechsel müsse rechtzeitig mitgeteilt werden, teilt das Landratsamt mit.