Wichtelstübchen und Knusperhütte: Kinderweihnacht in Coburg

In dieser Woche starten zahlreiche Weihnachtsmärkte. In Coburg gibt’s eine Besonderheit: Zum ersten Mal überhaupt findet ein Kinderweihnachtsmarkt statt. Eingebettet in eine eigene kleine Budenstadt wird es auf dem Albertsplatz jeweils an den Adventswochenenden ein buntes Weihnachtsprogramm für Kinder geben, so Citymanagerin Andrea Kerby-Schindler.

"Wir wollen einen Ort für Kinder schaffen, abseits von Trubel, Hektik und Kommerz der Vorweihnachtszeit." Andrea Kerby-Schindler, Citymanagerin Coburg

Vielseitige Unterstützung

Mit einer großen Holzhütte, einem Wichtelstübchen und einer Knusperhütte soll der Markt namens "albertiny" zu einem magischen Ort für Kinder werden. "Ein Ort, an dem sie zum Basteln, Backen, Malen und Musizieren animiert werden", sagt Kerby-Schindler. Mit Hilfe vieler Sponsoren, Institutionen, Ämter, Vereine, Händler und Privatpersonen hat das Citymanagement ein Programm für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren auf die Beine gestellt.

Weihnachten als Familienfest

Geplant ist beispielsweise eine Weihnachtslesung mit dem fränkischen Tatort-Ermittler Andreas Leopold Schadt. Auch Eltern sollen in das Angebot mit einbezogen werden.

"Es geht uns bei diesem Kinderweihnachtsmarkt auch um den eigentlichen Wert der Weihnacht als Familienfest." Andrea Kerby-Schindler, Citymanagerin Coburg

Geöffnet hat der Kinderweihnachtsmarkt "albertiny" von 1. bis 23. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag, 14.00 bis 19.00 Uhr sowie am Nikolaustag.