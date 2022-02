"White Power Barbies" – Uraufführung am Theater Hof

In Auftrag gegeben hat das Theaterstück "White Power Barbies" der Intendant des Hofer Theaters, Reinhardt Friese. Geschrieben wurde es vom Hofer Autor Roland Spranger. Spanger ist nicht nur Theaterautor, sondern auch ein preisgekrönter Krimi-Autor. Bei Recherchen zum Thema "Neue Rechte" fand er heraus, dass Frauen inzwischen eine größere Rolle in der rechten Szene spielen – vor allem in den sozialen Netzwerken.

Die Waffen der Frauen

Das Bild vom Glatzkopf in Springerstiefeln stammt aus den 1990er-Jahren. Jetzt ziehen rechte Filmemacherinnen oder Bundestagsabgeordnete die Strippen. Als Influencerinnen sind sie in den sozialen Netzwerken aktiv, verpacken dort geschickt ihre extremistischen Gedanken. Das Stück zeigt deutlich, dass es um junge, attraktive Frauen geht, die zu anderen Waffen greifen: statt Springerstiefel – Netzstrümpfe und aufreizende Kleidung.

Der Blick in die Szene

In den vergangenen Jahren drängen Frauen in der rechtsradikalen Szene stärker in den Vordergrund: als Politikerinnen, Buchautorinnen, Rednerinnen, Bloggerinnen oder Journalistinnen. In Roland Sprangers Theaterstück verhandeln drei rechtsextreme Frauen ihre Ansichten und Visionen. Es ist auch ein Blick hinter die Kulissen rechtsextremer Gruppierungen. Die "White Power Barbies" verpacken dabei ihr rechtes Gedankengut auch mal in einem Rap.

Recherche in der rechten Szene

Der Hofer Autor Roland Spranger hat sich bei seiner Recherche auch von Videos einer rechten Influencerin inspirieren lassen. Da werden mit allen Elementen der modernen Pop-Kultur für Spranger "ziemlich ekelhafte Thesen verbreitet – ein regelrechter Kulturkampf". Vor allem dann, wenn sich rechtsextreme Frauen für Frauenrechte stark machen, um sie gegen den Islam anzuwenden.

Bühnenbild als abstrakter Raum

Gespielt wird auf der kleinen "Studio-Bühne" im Theater Hof. Das Bühnenbild war eine Herausforderung, da das Stück viele Ortswechsel verlangt. Es wurde ein abstrakter Raum, der durch variable Lichtmodule wandlungsfähig ist.

Trotz Wasserschaden wird gespielt

Vor zwei Wochen wurde bei Wartungsarbeiten aus Versehen die Sprinkleranlage im Zuschauerraum ausgelöst. Das Wasser verursachte im großen Haus des Theaters einen Millionenschaden. Die Reparaturen im Großen Haus können Monate dauern, so die Theaterleitung. Trotzdem kann der Spielbetrieb auf der kleinen Studio-Bühne weitergehen. Für die Hofer Theatermacher ist es ein wichtiges Zeichen, auch in diesen schwierigen Zeiten Premieren rauszubringen. Täglich kommen am Theater aktuell aufmunternde Briefe und E-Mails an.