"White Friday" in Rosenheim - Spenden an den Kinderschutzbund

Heute ist "Black Friday" und fast alle machen mit - auch die Rosenheimer. Doch in Zeiten der Nachhaltigkeit soll mit dem "White Friday" etwas Gutes getan werden. Lokale Geschäfte spenden einen Teil ihres Tagesumsatzes für einen guten Zweck.

"Rosenheim für Rosenheimer" war die Grundidee für den "White Friday", und so gehen die Spenden gesammelt als "familiengebundenes Geld" an den Rosenheimer Kinderschutzbund. Hier erhalten Familien, Kinder und Jugendliche in Notlagen unbürokratische Hilfe, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind - zum Beispiel für den Kauf einer Waschmaschine und von Nahrungsmitteln oder für den Nachhilfeunterricht.

Stadt Rosenheim: Nicht nur Rabattschlacht, sondern etwas Soziales leisten

"Der Black Friday ist natürlich für den Einzelhandel ein wichtiger Tag - und er ist auch für Rosenheim wichtig. Wir wollten aber nicht nur eine reine Rabattschlacht veranstalten, sondern eben auch etwas Soziales leisten." Sabrina Obermoser, City-Management Rosenheim

Bei rund 20 Einzelhändlern und Dienstleistern bezahlen die Kunden heute zwar den regulären Preis, im Gegenzug spenden die beteiligten Geschäfte einen Teil des Tagesumsatzes, und dies komme Menschen zugute, "deren Leben nicht so sorglos ist wie unseres", heißt es von Seiten des Rosenheimer City-Managements.

An der Aktion beteiligen sich Mode- und Schuhgeschäfte, aber auch eine Goldschmiede und eine Bäckerei. Weitere Infos dazu auch hier.