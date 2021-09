"Whisstones": Diese Betonelemente sollen Verkehrslärm reduzieren

Es ist ein bayernweites Pilotprojekt: Im schwäbischen Landkreis Donau-Ries entlang der B25 in Richtung Norden sollen jetzt spezielle Betonelemente den Verkehrslärm reduzieren. Positioniert sind die "Whisstones" neben der Straße, wo sich eigentlich Kies- und Teer-Bankette befinden. Sie werden auf gleicher Höhe wie der Straßenbelag entlang der Fahrbahn in den Boden eingelassen und können deshalb den Schall umlenken.

Schall wird gestreut - und dadurch reduziert

Die Oberfläche der Betonelemente ist nämlich gerillt und macht sich damit einen physikalischen Effekt zunutze, der sich Diffraktion nennt: Der Schall wird gestreut und zwar vor allem nach oben. Hergestellt werden die Spezialteile in den Niederlanden: Das Unternehmen 4Silence verspricht, dass die Steine den Lärmpegel um 2,5 Dezibel senken können - und damit der Wirkung von Flüsterasphalt entsprechen.

Getestet wird im Landkreis Donau-Ries

Ob das funktioniert, wird jetzt auf der B25 im Landkreis Donau-Ries getestet. Auf zwei Streckenabschnitten von je einhundert Metern werden die Steine in den Boden neben der Fahrbahn eingelassen, heißt es vom Staatlichen Bauamt in Augsburg. Das Problem bei den niederländischen Lärmschutz-Steinen könnte nämlich sein, dass sie Regenwasser auf die Fahrbahn leiten, sagt Alexander Becker vom Bauamt.

Welchen Effekt hat Regen?

Deshalb wird jetzt erst einmal getestet: In einem Abschnitt werden die Steine mit der Oberseite nach unten in den Boden eingelassen, im anderen Abschnitt richtig herum. So soll sich zeigen, ob wirklich unerwünscht Regenwasser auf die Fahrbahn fließt. Wenn man die Elemente verkehrt herum verlegt, dann fließt das Wasser - so hoffen die Experten - weg von der Fahrbahn.

Mikrofone für den Lärmtest

Um die lärmmindernde Wirkung der "Whisstones" zu prüfen, werden an beiden Abschnitten Mikrofone installiert. Eine Vergleichsmessung wird an einem dritten Abschnitt durchgeführt, an dem keine "Whisstones" verbaut sind. Begleitet wird das Projekt neben der niederländischen Herstellerfirma auch wissenschaftlich, von der Bundesanstalt für Straßenwesen aus Bergisch Gladbach in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

Immer mehr Menschen sind geräuschempfindlich

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer sagte laut Pressemitteilung des Bauamts, das Thema Lärmschutz müsse insgesamt stärker gewichtet werden, weil die Menschen immer geräuschempfindlicher würden. Die Einrichtung der Versuchsstrecke wird laut Bauamt einige Tage in Anspruch nehmen. Dabei wird der entsprechende Bereich der B25 halbseitig gesperrt, der Verkehr wird mit Ampeln geregelt. Die Behörde bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.