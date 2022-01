Whisky aus Unterfranken: Genuss und Geldanlage

Vor 25 Jahren hat Andreas Thümmler das "Wasser des Lebens" für sich entdeckt, so nennen die Schotten den Whisky. Damals war der Unterfranke geschäftlich viel in London und nahe dran am Whisky. Wieder zurück in der Heimat entstand der Plan einer eigenen Destillerie. 2010 kaufte er in Rüdenau bei Miltenberg eine alte Textilfabrik und baute sie um – die Geburtsstunde von "St. Kilian Destillers".

Bier wird zu Whisky

In großen Holzfässern wird Bier gebraut. Die Grundlage ist Gerstenmalz, auf Hopfen wird verzichtet. In einem weiteren Schritt wird daraus Whisky gebrannt. Die Destille selbst ist eine Mischung aus deutscher Ingenieurskunst und Ausstattung nach schottischem Vorbild. 1.000 000 Liter wurden dieser Tage produziert. Der Whisky daraus erhielt mehrfach internationale Auszeichnungen. Und 2020 wurde "St. Kilian Destillers" bei dem internationalen Wettbewerb der Getränkeindustrie "London Spirits Competition" als weltweit beste Destille prämiert.

Lagerung entscheidend für Qualität

Der Alkohol mit mindestens 40 Prozent Volumengehalt muss drei Jahre lang im Holzfass reifen. Die unterfränkische Destille in Rüdenau verfügt über 290 verschiede Fassarten aus aller Welt. Rum, Sherry und Wein wurde zuvor darin gelagert. Nun liegen die Fässer im ehemaligen Munitionslager Hainhaus. Die US Streitkräfte nutzten einst die 120 Bunker – mitten im Odenwald. Die Bunker bieten gute klimatische Bedingungen. In mehreren lagern bereits Whiskyfässer.

Das eigene Fass

Rund 1.000 kleinere Fässer gehören Privatleuten. Geschäftsleute, Schützenvereine, Gemeinden, Hochzeitspaare – zu besonderen Anlässen haben Menschen ein 30-Literfass gekauft und lassen den Whisky nun in der Destillerie reifen. Die unterfränkische Brennerei lockt auch zahlreiche Besucher in den Ort Rüdenau bei Miltenberg – zu Führungen und Verkostungen. Pandemiebedingt dürfen aktuell nur Kleingruppen kommen.

100.000 Euro Flasche

Für Investmentbanker Andreas Thümmler hat sich der Schritt zur eigenen Destille gelohnt. Die Geschäfte laufen gut, meint er. 30 Menschen beschäftigt das Unternehmen. Thümmler hat noch viele Pläne. So tüftelt er aktuell mit seiner Mannschaft an einem alkoholfreien Whisky für Mixgetränke. Er selbst ist auch leidenschaftlicher Sammler besonderer Brände aus aller Welt. Zu seinen Schätzen gehören Raritäten, wie die Flasche Royal Marriage von Macallan. Eine Sonderedition zur Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles. Andreas Thümmler schätzt den Wert einer solchen Flasche auf bis zu 100.000 Euro.