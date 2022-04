Whatsapp- und Telefonbetrüger verstärkt in Mittelfranken aktiv

In ganz Mittelfranken sind seit gestern (Donnerstag, 21.04.) insgesamt 50 betrügerische Anrufe und Whatsapp-Nachrichten angezeigt worden. Mit gut 25 Fällen ist, laut einer Mitteilung der Polizei, das Nürnberger Stadtgebiet Schwerpunkt gewesen. Betroffen waren demnach aber auch Fürth, Erlangen, Ansbach und Schwabach. In sechs Fällen erbeuteten die Betrüger mittels Whatsapp-Nachrichten rund 13.000 Euro, in einem Fall ließ sich ein falscher Polizist etwa 2.000 Euro aushändigen.

Immer die gleiche Masche

Laut Polizei gehen die Betrüger dabei immer auf die gleiche Weise vor: Sie behaupten in den Mitteilungen per WhatsApp, Sohn oder Tochter des Opfers zu sein, darauf folgt eine Erklärung, warum die Nachricht von einer unbekannten Telefonnummer verschickt werde. Die Betrüger täuschen dann eine Notlage vor und bitten um eine Geld-Überweisung auf ein Bankkonto. Wie die Betrüger an die Handynummern ihrer späteren Opfer gelangen, ist der Polizei augenblicklich nicht bekannt.

Verhaltenstipps der Polizei

Im Zuge dessen warnt die Polizei abermals vor solchen Betrugsmaschen und rät zu folgendem Vorgehen: