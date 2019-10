25.10.2019, 16:01 Uhr

WhatsApp-Gerücht bringt ganz Gebenbach in Aufruhr

Die erfundene Geschichte eines 14-jährigen über einen angeblichen Entführungsversuch hat Eltern in Gebenbach aufgebracht. Der Austausch über WhatsApp heizte die Gerüchteküche an. Jetzt will die Polizei wieder Ruhe in die Oberpfälzer Gemeinde bringen.