WG in Lindau sucht Mitbewohner mit Behinderung

Cleo Lanz hat zwei Jobs: Einen auf einem Erlebnisbauernhof, wo sie sich um die Tiere und die Betreuung von Kindern in der Ferienfreizeit kümmert. Einen anderen in einem Secondhand-Landen. Und sie hat Trisomie 21. Von Geburt an hat sie ein Chromosom mehr als ihre vier Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Deshalb fallen ihr manche Dinge schwerer als anderen. In der WG, in der sie lebt, spielt das aber keine Rolle.

Wohngemeinschaft existiert seit einem Jahr

"All diese Aufgaben existieren egal wo ich wohne, egal mit wem ich wohne. Irgendwann muss ich sie tun. Und ob ich sie dann automatisch für jemand anderen mitmache, ist kein Mehraufwand", sagt Thekla Lanz. Die 30-jährige Gymnasiallehrerin ist die ältere Schwester von Cleo. Als sie gemeinsam beschlossen hätten eine Wohngemeinschaft zu gründen, sei ihre Mutter noch täglich vorbeigekommen. Mittlerweile sei das aber anders. Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen. Jetzt wohnen die beiden mit Ingenieur Abhay Unnikrishnan, Jakob Aschauer, der Psychologie studiert, und Grundschullehrerin Sophia Schwamborn zusammen. Selbstbestimmt, wie Thekla Lanz sagt. Und die WG soll wachsen – um einen weiteren Menschen mit Behinderung.

WG sucht Menschen mit Behinderung

Die aktuelle Bleibe wird nämlich bald abgerissen und zum 1. April müssen alle umziehen. Eigentlich ein Glücksfall, heißt es in der WG. Denn die neue Wohnung bietet mit großen Gemeinschaftsräumen viel Platz für alle. Sogar für eine weitere Person – und die suchen die Fünf gerade. In Ihrer Anzeige schreiben sie: "Wir freuen uns über Anfragen von jungen Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung im Alter zwischen 20 und 30, die gerne selbstständig leben wollen."

Menschen mit Behinderung meist in betreutem Wohnen

Das ist in Bayern derzeit noch eher selten. Das zumindest sagen diejenigen, die damit zu tun haben. Genaue Zahlen gibt es nämlich nicht. In Schwaben leben laut Bezirk rund 23.000 Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderung. 7.500 von ihnen bekommen Leistungen fürs Wohnen. Wo genau sie aber leben – ob in einer betreuten Wohneinrichtung, stationär oder allein – ist nach Angaben des Bezirks nicht klar. Insbesondere gibt es keine Zahlen zu privaten Wohngemeinschaften. Die sind eher noch in den größeren Städten zu finden. Im Landkreis Lindau ist den Behörden keine weitere WG bekannt, obwohl hier gut 1.000 Menschen mit einer Beeinträchtigung leben.

Selbstbestimmtes Wohnen ist Grundrecht

Rein rechtlich ist es kein Problem eine Wohngemeinschaft zu gründen oder alleine zu wohnen. Laut Bayerischer Verfassung hat jeder einen Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Bürgerinnen und Bürger dürfen die Wohnform frei wählen. "Jeder Mensch soll entsprechend seiner Wünsche und Bedürfnisse dort wohnen können, wo er sich wohlfühlt", teilt auch das Bayerische Sozialministerium dazu auf Anfrage mit. Ziel sei ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen. Das beinhaltet auch WGs, in denen aber die wenigsten Menschen mit Beeinträchtigung leben. Dabei ist der Bedarf groß. Das ist etwa der Eindruck von Daniela Schäffler.

Werkstätten-Mitarbeiter wollen Selbstbestimmung

Schäffler begleitet Mitarbeiter der Werkstatt für Behinderte Menschen der Lebenshilfe in Lindau pädagogisch. Sie sieht das Problem vor allem darin, dass die Gesellschaft noch nicht so weit sei. Aber: "Gerade während Corona wäre so eine WG-Form eine gute Möglichkeit gewesen auch der Einsamkeit entgegenzuwirken", sagt Schäffler. Der Wunsch tauche unter den Mitarbeitern immer wieder auf, das Bestreben wolle sie unterstützen, sagt sie. Sie bezeichnet die inklusive WG der Fünf in Lindau als "Neuheit" und zugleich als "super schönes Projekt", das gerade auch für Jüngere gut geeignet sei.

WG will zu inklusivem Wohnen beraten

Dass die nicht längst in Wohngemeinschaften wohnen, liegt laut Thekla Lanz daran, dass diese Wohnform noch nicht bekannt sei. Manchmal trauten sich auch die Eltern von Menschen mit Behinderung diesen Schritt nicht, sagt sie. Das will sie ändern. Zurzeit gründet sie mit anderen einen Verein, der sich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und mit Migrationsgeschichten einsetzt. Thekla Lanz sagt: "Inklusives Wohnen bedeutet nicht Stress und Anstrengung, sondern es bedeutet viel viel mehr: Bereicherung und Austausch und voneinander profitieren." Das sehen auch die anderen in der WG so. Ihr Mitbewohner Jakob Aschauer sagt: "Es ist einfach so, dass man sich gegenseitig guttut. Das habe ich nicht so arg erwartet, das hat mich aber echt beeindruckt und gibt mir voll viel Energie."