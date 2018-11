WFV in Geldnöten: OB Schuchardt für Zuschuss von 80.000 Euro

Insolvenz vorerst abgewendet

Am 15. November war ein Antrag von Stadträten von CSU, FDP und FWG über die gleiche Summe mehrheitlich zurückgewiesen worden. Damals aber bestand jedoch noch unmittelbar die Gefahr einer Insolvenz, so Schuchardt. Die Insolvenz sei jetzt durch anonyme Sponsoren vorerst abgewendet. Nun müsse es darum gehen, wie die 80.000 Euro verwendet werden sollen; als Investitionsbeihilfe, als Betriebskostenzuschuss oder eine Mischung von beiden. In jedem Fall gehe es darum, dem Verein jetzt zu helfen.