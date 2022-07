Wettlauf gegen Wasser: Schlauchmarathon im Kreis Schwandorf

Feuerwehren aus dem Landkreis Schwandorf haben am Samstagnachmittag einen sogenannten Schlauchmarathon veranstaltet. Dabei zeigten sie: Der Mensch ist schneller als das Wasser. Über eine 18 Kilometer lange Strecke führten die Teilnehmenden Wasser in Schläuchen vom Volksfestplatz in Schwandorf nach Nabburg an die Nordgauhalle.

Sportler schneller als das Wasser

Mit dem Startsignal gingen nicht nur die Pumpen an, es machten sich auch Läuferinnen und Läufer auf den Weg - teils in der Staffel. Am Ende kamen die Freizeit-Sportlerinnen und -Sportler vor dem Wasser ins Ziel.

Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Schwandorf

Das Wasser wurde der Naab in Schwandorf entnommen und ihr in Nabburg wieder zugeführt. Etwa 100 Feuerwehren mit insgesamt rund tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren beim Schlauchmarathon dabei. Anlass war das 50-jährige Bestehen des Landkreises Schwandorf.