Wetterumschwung in Bayern: Gewitter und Hagel erwartet

Ab Freitagabend prognostizieren die Meteorologen eine ungemütliche Nacht über Bayern: Kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel seien möglich.

Vorher gab es noch einmal Sommerhitze jenseits der 20 Grad. "Am Rande des ehemaligen Tropensturms Edouard, der heute von Norddeutschland in Richtung Polen zog, strömte nochmals sehr warme Luft von der Biskaya in den Süden Bayerns", erklärt BR-Wetterexperte Christian Lorenz. Im Rottal und im Berchtesgadener Land gab es Höchstwerte von bis zu 32 Grad.

Kaltfront bringt Gewitter nach Mittel- und Südbayern

Die Kaltfront von "Edouard" bewirkt dann aber das Gegenteil. "Vor allem in der Mitte und im Süden Bayerns kommt es in den Abendstunden örtlich zu kräftigen Schauern und Gewittern, die lokal von Starkregen, Hagel und Sturmböen begleitet sein können", sagt Lorenz. Auch nachts müsse der bayerische Süden und Südosten mit Gewittern rechnen, die später in anhaltende und kräftige Regenfälle übergingen.

Kalter Samstag, sonniger Sonntag

Zwar zieht die Kaltfront am Samstag über die Alpen ab und das Wetter beruhigt sich wieder. "Allerdings strömt dann von Schottland her deutlich kältere Luft ein und es kommt zu einem Temperatursturz von teils mehr als 10 Grad", sagt Lorenz. Für den letzten Tag des Wochenendes erwartet er aber wieder andere Umstände: "Am Sonntag ist der Spuk vorbei, ein neues Hoch setzt sich durch und es wird überwiegend sonnig sein bei Höchstwerten im Schnitt von 21, 22 Grad."

