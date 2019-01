Wetterlage in Bayern entspannt sich - Lawinengefahr weiter hoch

Nach den schweren Schnee- und Regenfällen der vergangenen Tage entspannt sich die Lage in Bayern zunehmend. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist der Katastrophenfall am Mittag beendet worden. Die Schule im Landkreis findet morgen wieder regulär statt. Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen könnte der Katastrophenfall noch heute aufgehoben werden.

Für das Berchtesgadener Land wird zum Ende der Woche mit einer Aufhebung des Katastrophenalarms gerechnet. Die Landkreise Miesbach und Traunstein wollten noch keine konkrete Prognose abgeben.

Balderschwang wieder erreichbar

Im Lawinengebiet um Balderschwang im Allgäu entspannt sich die Lage zunehmend. Dort hatte gestern Früh eine Lawine ein Hotel getroffen, verletzt wurde niemand. Am Morgen wurden in Balderschwang Lawinen gesprengt. Nun konnte die Verbindungsstraße zwischen Balderschwang und dem österreichischen Hittisau wieder geöffnet werden. Das Landratsamt Oberallgäu rechnet damit, dass ab morgen auch wieder der Riedbergpass für den Verkehr freigegeben wird.

Feuerwehren aus Franken packen mit an

In den Schnee-Regionen sind immer noch Hunderte Helfer im Einsatz, um Dächer von der Schneelast zu befreien. Gestern waren rund 140 Feuerwehrleute aus verschiedenen Feuerwehren im Nürnberger Land in den Berchtesgadener Ortsteil Buchenhöhe gereist. Sie wollen dort bis mindestens Donnerstagabend anpacken. Sollte die Schnee-Lage nicht besser werden, schicken die Feuerwehrler aus Mittelfranken neue Helfer und bleiben bis Samstag.

"Kein Handynetz da oben, die Masten sind eingeschneit. Alle Einsatzleiter besprechen sich alle drei Stunden und helfen zusammen. Die Stimmung ist sehr besonders", mailt BR-Reporterin Laila Heyne aus Buchenhöhe.

Weiterhin Lawinengefahr

Im Berchtesgadener Land ist die Lawinengefahr auch heute unverändert kritisch, aktuell besteht Lawinenwarnstufe 4. Mit einer grundlegenden Entspannung ist laut Landratsamt noch nicht zu rechnen. In den Katastrophengebieten mit sehr viel Schnee müssen Lawinen gesprengt werden, damit Straßen wieder befahrbar sind. Zudem beraten Kommissionen, wie es mit Dächer- und Straßenräumungen weitergehen soll.

Der Zugverkehr der Bayerischen Oberlandbahn soll südlich von Holzkirchen morgen wieder starten. Nach Bayerischzell allerdings wird noch länger kein Schienenverkehr möglich sein. Grund ist die Lawinengefahr.

Das Wetter behindert auch Winter-Sport-Ereignisse. In Ruhpolding verschiebt sich der Auftakt des Biathlon-Weltcups. Das ursprünglich für Mittwoch geplante erste Rennen soll am Donnerstag nachgeholt werden.

Verkehr und Wintersport im Bayerischen Wald weiter beeinträchtigt

Auch im Bayerischen Wald kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen in den Wintersportgebieten. Gesperrt bleibt weiterhin die Staatsstraße von Lohberg zum Arber. Hier drohen nach wie vor Bäume unter der Schneelast umzustürzen, wie die Gemeinde Lohberg mitteilt. Der Arber, der höchste Berg des Bayerischen Waldes, ist derzeit nur via Bad Kötzting und Bodenmais oder über Arrach zu erreichen.

Gesperrte Pisten: Umweltminister appelliert an Skifahrer

Trotz der hohen Lawinengefahr sind Skifahrer auf gesperrten Pisten unterwegs oder auf Touren in freiem Gelände - und bezahlen dies manchmal mit dem Leben. Im österreichischen Lech etwa starben am Wochenende drei Skifahrer aus Süddeutschland in einer Lawine; die Suche nach einem weiteren Vermissten musste bis auf weiteres eingestellt werden.

Jeder müsse sich im Klaren sein, wenn er sich in gesperrte Gebiete begebe, spiele er mit seinem Leben und dem Leben seiner Helfer, sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber dem Bayerischen Rundfunk. Skifahrer sollten Schilder, die auf Gefahren hinweisen, ernst nehmen. Von Strafen für leichtsinnige Fahrer halte er wenig, so Glauber.