Wetterlage: Es wird "nur" schmuddelig in Franken

In Franken werden am Wochenende kräftige Gewitter mit Starkregen und sogar Hagel erwartet. Der Deutsche Wetterdienst kündigt bis zu 20 Liter auf einen Quadratmeter in einer Stunde, lokal auch Böen zwischen 50 und 70 Stundenkilometern an. Noch bleibt es jedoch mild bei bis zu 23 Grad Celsius. Wetterwarnungen gibt es für Franken im Moment nicht.

Gewitter und Dauerregen

Ansonsten nimmt von Westen her am Freitag (28.08.20) die Neigung zu teils kräftigen Schauern und Gewittern zu. Der Wind weht besonders im nördlichen Franken sehr lebhaft. Die Temperaturen erreichen 21 Grad im Landkreis Hof und bis zu 27 Grad im östlichen Oberbayern.

Dr. Sachweh, der Metereologe vom Wetterservice kündigt auch in Franken für's Wochenende ein "im Bett liegen bleiben"-Wetter an: Wechselnd bis stark bewölkt mit Regen. Auch am Sonntag wird es nicht besser: Überall Regen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter. Immerhin soll es tagsüber bis zu 23 Grad Celsius warm werden und nachts werden Tiefstwerte um die 13 Grad erwartet.

Amtliche Wetterwarnungen für alle Bezirke - außer Franken

Amtliche Wetterwarnungen wurden für alle anderen bayerischen Bezirke herausgegeben. In Franken soll es danach relativ ruhig bleiben. Aber auch hier kann es zu Nebelfeldern kommen, was für Autofahrer erhöhte Aufmerksamkeit heißt.