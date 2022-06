Wetterkapriolen und Pilzbefall: Schwere Zeiten für Biowinzer

Winzer Thomas Schenk aus Randersacker hatte sich die Sache mit dem Bio-Weinbau seit Jahren gut überlegt und sich bewusst dafür entschieden. Dass er gleich in der ersten Saison seiner dreijährigen Umstellungsphase massive Einbußen haben würde, traf ihn dann allerdings hart. Im feuchtwarmen Sommer 2021 schlug der falsche Mehltau "Peronospora" erbarmungslos zu. Vor allem in seinen Steillagen hatte er Ernteausfälle von teils 100 Prozent. In diesen für die heimische Kulturlandschaft so wichtigen Weinbergen ist der Pflanzenschutz besonders schwierig, da sie sich nicht mit dem Traktor befahren lassen. Im Bio-Weinbau sind diverse Spritzmittel zudem tabu.

Das Mittel der Wahl ist im Bio-Weinbau verboten

Erlaubt sind gegen den falschen Mehltau vor allem Kupferpräparate. Die, sagt Thomas Schenk, haften allerdings nicht gut auf dem Blatt und werden bei Regen schnell wieder abgewaschen, so dass die Behandlung wiederholt werden muss. Als umwelt- und gesundheitsbewusster Mensch möchte Schenk den Einsatz des Schwermetalls Kupfer möglichst minimieren. Eine unbedenkliche Substanz, die gut gegen Peronospora wirken würde, ist unterdessen seit 2013 verboten: das Kaliumphosphonat.

Vom Pflanzenstärkungs- zum Pflanzenschutzmittel

Ursprünglich für den Bio-Weinbau entwickelt, war Kaliumphosphonat als Komponente in einem Pflanzenstärkungsmittel enthalten. Dann meldete ein Hersteller die Wirksubstanz allerdings als Pflanzenschutzmittel an und erhielt dafür eine Zulassung. Laut Weinfachberater Wolfgang Patzwahl darf das Kaliumphosponat seither keinem für den Öko-Weinbau zugelassenen Pflanzenstärkungsmittel mehr zugesetzt werden. Fachliche Argumente dafür gebe es nicht, so der Experte. Es sei eine rein politische Entscheidung auf EU-Ebene.

Deutscher Bio-Weinbau spielt in der EU kaum eine Rolle

Um den Anteil der Bio-Winzer in Deutschland zu erhöhen, hält es Patzwahl für wichtig, das Kaliumphosphonat zumindest in beschränktem Maße wieder zuzulassen. Dazu müsste es aber in die EU-Öko-Verordnung aufgenommen werden, und hier bewegt sich offenbar seit Jahren nichts. "Wir haben hier keine Stimme, wir sind zu klein", klagt Thomas Lange vom Weingut Schloss Saaleck in Hammelburg, der Sprecher des Bunds Fränkischer Ökowinzer. In Franken belaufe sich der Anteil der Biowinzer gerade mal auf fünf Prozent. Lange und sein Randersackerer Kollege Thomas Schenk vermuten, dass Länder wie Frankreich und Italien mit ihren weit größeren Bio-Anbauflächen in den zuständigen EU-Ausschüssen mehr Gewicht haben. Diese Länder hätten klimatisch bedingt auch weniger Probleme mit dem falschen Mehltau.

Bio-Winzer fühlen sich von der Politik alleingelassen

Den Winzern geht es vor allem um eine Planungs- und Ertragssicherheit, und hier fühlen sie sich von der Politik weitgehend im Stich gelassen. Wenn es seitens der Bundesregierung nach wetterbedingten Ernteausfällen finanzielle Hilfen für die betroffenen Betriebe gäbe, so Thomas Lange, dann würden sicher mehr Winzer auf ökologischen Weinbau umstellen. So aber scheuten viele das Risiko. Die letzten Jahre seien auch für die konventionellen Betriebe schwer gewesen. Frost, Hitze- und Trockenperioden, Starkregenereignisse, Pilzbefall, aber auch die Corona-Pandemie sorgten für Einbußen.

Pilzresistente Sorten sind weniger gefragt

Eine Möglichkeit, dem Mehltau ganz ohne Spritzmittel zu begegnen, sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz "Piwis". Dazu zählen beispielsweise Regent, Merzling, Cabernet Blanc oder Souvignier Gris. Am Markt haben sie sich bisher aber kaum durchgesetzt. Die Kundschaft greift offenbar lieber zu etablierten Sorten. Die einzige Neuzüchtung, die in den letzten 100 Jahren nennenswerten Erfolg hatte, sei der Müller-Thurgau gewesen, so Weinfachberater Wolfgang Patzwahl. Eine Empfehlung, mehr Piwis anzubauen, will er also nicht abgeben.

Für den Jahrgang 2022 ist noch alles drin

Wetterkapriolen wie in den vergangenen Jahren, sind in dieser Saison bisher ausgeblieben, und die fränkischen Winzerinnen und Winzer hoffen auf einen guten Jahrgang 2022. Auch bei Thomas Schenk, dessen Umstellungsphase noch andauert und der seinen ersten echten Bio-Wein 2024 ernten will, gilt das Prinzip Hoffnung. Es müsse ja nicht jedes Jahr wie 2021 werden, sagt er. Zu sehen, wie die Trauben in seinen Weinbergen nach und nach befallen werden, habe wehgetan. Aber, fügt er an: "Wir haben den Weg jetzt eingeschlagen und werden das auf jeden Fall eine Weile durchziehen."