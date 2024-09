Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Bayern

Wetter in Bayern: Es bleibt warm und gewittrig

In Bayern wird es auch in den kommenden Tagen sonnig und warm, durchsetzt mit Wolken und Gewittern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es heute oft sonnig bis wolkig bei Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Ab Mittag sind dann, insbesondere im Bergland, einzelne Schauer und auch Gewitter möglich. Auch in der Nacht ist beides im Westen Bayerns möglich.

Am Mittwoch hält sich die Sonne in Ostbayern am längsten, während im Verlaufe des Tages wieder Schauer und Gewitter aufziehen. Erneut werden Temperaturen zwischen 23 und 30 Grad erwartet. Auch am Donnerstag zeigt sich der Osten mit mehr Sonne, sonst eher wolkig bei 23 bis 29 Grad.

In der Nacht zum Freitag werden besonders in Schwaben und Ostbayern Regen und auch einzelne Gewitter erwartet. Außerdem sinken die Temperaturen auf 16 bis 10 Grad.