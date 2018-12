12.12.2018, 05:45 Uhr

Wetterdienst warnt vor rutschigen Straßen in Bayern

Autofahrer in Bayern müssen sich am heutigen Mittwoch auf rutschige Straßen gefasst machen. Wegen Schneefalls und überfrierender Nässe sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) viele Straßen in Süddeutschland glatt.