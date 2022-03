Wetterdienst warnt vor hoher Waldbrandgefahr in Bayern

Üblicherweise finden Überwachungsflüge aufgrund erhöhter Waldbrandgefahr im Sommer statt. In diesem Jahr ist das anders. Denn nicht nur die Sommerhitze trocknet Boden und Pflanzen aus, auch der Frost tut das. Die Waldbrandgefahr steigt.

Besonders wenig Niederschlag im März

Die Natur ist sozusagen in Teilen gefriergetrocknet und damit hochentzündlich. Im März hat es an fast allen Messtationen in Bayern so gut wie keinen Niederschlag gegeben, heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Üblich wären in dieser Zeit rund 16 Liter. Hinzu kommt ein trockener Wind. All das soll Ausflügler zur Vorsicht mahnen wenn sie in der Natur unterwegs sind.

Vorsicht in der Natur!

Nicht nur von weggeworfenen Zigarettenkippen geht Gefahr aus. Lagerfeuer sollten tabu sein. Wer sein Auto am Wanderparkplatz abstellt, sollte sich von Büschen fern halten. Der heiße Katalysator kann den leicht entzündbaren Untergrund schnell in Flammen setzten, warnt das Landwirtschaftsministerium.

Graslandfeuerindex bayernweit hoch

Blätter, Zweige und Nadeln sind genau wie das alte Gras leicht entzündlich. Sonnige Grasflächen sind sogar besonders gefährdet, der entsprechende Graslandfeuerindex des Wetterdienstes liegt bereits in fast ganz Bayern bei Stufe vier von fünf und erreicht auch am Alpenrand an diesem Wochenende den zweithöchsten Wert.

Beobachtungsflüge beginnen zunächst in Nordbayern

Mehrere Bezirksregierungen haben bereits Beobachtungsflüge angeordnet. Während die Waldbrandgefahr zum Wochenende hin vor allem in Ober- und Mittelfranken sowie in der Oberpfalz und Niederbayern auf "hoch" steigt, kommen am Samstag Unterfranken und nördliche Teile Oberbayerns und Schwabens hinzu. Die Regierung von Unterfranken handelte zuerst und hat bereits Luftbeobachter in Bereitschaft versetzt.