30.11.2018, 08:12 Uhr

Wetterdienst warnt vor Glatteisregen

Am Morgen kann der Arbeits- oder Schulweg in der Oberpfalz und in Teilen Niederbayerns, Oberbayerns, Mittel- und Oberfrankens zur Rutschpartie werden: Nach gefrierendem Regen in der Nacht droht Glatteisgefahr, warnt der Deutsche Wetterdienst.