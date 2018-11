Wetterdienst warnt vor Glatteisgefahr am Freitag

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in Ostbayern und in den östlichen Mittegebirgen in der Nacht auf Freitag.

"Voraussichtlich bleibt die Lage bis Samstagvormittag in Ostbayern, im Erzgebirge sowie im Zittauer Gebirge angespannt." Sprecher des Deutscher Wetterdiensts

Sehr milde Temperaturen im Westen

Außerhalb Bayerns dann ein anderes Bild: Dem Wetterdienst zufolge muss in Ostsachsen und an der See mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden. Auch im Bergland soll es sehr windig werden. Bei den Temperaturen ist die Spanne innerhalb Deutschlands zurzeit ebenfalls sehr groß: Während es im Osten und Südosten eher frisch ist und die Temperaturen tagsüber zwischen minus zwei und plus fünf Grad schwanken, ist es im Westen mit bis zu plus zwölf Grad für die Jahreszeit sehr mild. Am Sonntag erwarten die Meteorologen auch im Osten mildere Temperaturen

Vereinzelte Gewitter und Sturmböen möglich

Zum Ende des Wochenendes wird es dann fast überall merklich feuchter. Von Westen her wird teils kräftiger Regen erwartet, der bis zum Abend auch den Nordosten Deutschlands erreicht. Im Westen sind vereinzelte Gewitter mit Sturmböen möglich, auch in der Nacht zu Montag kann es bei schauerartigem Regen blitzen und donnern. Auch in Bayern soll es - bei dann eher milden Temperaturen - immer wieder regnen.