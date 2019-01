vor etwa einer Stunde

Wetterdienst warnt vor extremer Lage im Allgäu

Seit Stunden schneit es in Teilen Schwabens - und am Wochenende dürfte es so weitergehen. Fürs Allgäu werden jede Menge Neuschnee erwartet. Der Wetterdienst warnt schon jetzt vor Gefahren.