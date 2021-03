30.03.2021, 14:22 Uhr

Wetterdienst erwartet hohe Waldbrandgefahr in Franken

Wer sich über Ostern in der Natur aufhält und im Wald unterwegs ist, sollte besonders umsichtig sein. Wie der Wetterdienst in Freising mitteilt, steigt bereits jetzt die Waldbrandgefahr - etwa in Franken.